Rallycross: Heimspiel für flotte Wikinger

ServusTV überträgt am Wochenende den zweiten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft auf der legendären Piste im schwedischen Höljes.

Das hat aus schwedischer Sicht für den Auftritt der Rallycross-Weltmeisterschaft auf der schon legendären Piste von Höljes bestens gepasst. Für Schweden hätte der Auftakt zur World RX Championship kaum besser laufen können. Peugeot-Pilot Kevin Hansen führte in Katalonien einen skandinavischen Dreifachtriumph vor Bruder Timmy und Titelträger Johan Kristofferson an.

Beste Voraussetzungen also, auch beim Heimspiel in den mittelschwedischen Wäldern an der norwegischen Grenze zu glänzen. servustv.com/sport zeigt die Rennen am Wochenende live.

Samstag (21. August)

live ab 13:15 Uhr: Rennen 1

Sonntag (22. August)

ive ab 13:15 Uhr: Rennen 2