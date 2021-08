Schweden: Andreas Bakkerud in Höljes wieder dabei

Andreas Bakkerud sagt, dass es undenkbar gewesen wäre, das Event der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende im schwedischen Höljes (20.-22. August) von seinem Sofa aus zu verfolgen.

Zum Glück muss er es nicht, nachdem er einen 11-Stunden-Deal unterzeichnet hat, um mit ESMotorsport in der Euro RX1-Kategorie zu starten. Bakkerud ist einer der größten Namen im internationalen Motorsport. Der Norweger war zweifacher FIA-Rallycross-Europameister auf Super1600-Niveau (jetzt Euro RX3), seit er 2014 auf die WM-Bühne aufstieg, hat der Norweger sieben Mal triumphiert und war 2016, 2018 und 2019 unter den ersten drei der Titelwertung, in der letzten dieser Saisons punktgleich mit dem späteren Champion Timmy Hansen.

Es sah für den 29-Jährigen aus, als müsse er die Saison 2021 aussetzen, nachdem er Schwierigkeiten hatte, das Budget zusammenzustellen, aber als sich die Gelegenheit bot, den zweiten Skoda Fabia von ESMotorsport in Höljes zusammen mit seinem anderen World RX-Podestplatzierer Janis Baumanis zu pilotieren, erklärte er, dass er nicht allzu lange nachdenken musste.

«Ein weiteres Rennwochenende vom Sofa aus zusehen zu müssen, wäre einfach undenkbar gewesen», verriet Bakkerud, «und vor allem Höljes – das hätte mein Magen nicht vertragen! Ich habe die neue RX+-Übertragung in Barcelona wirklich genossen und alle Kameraperspektiven an Bord sind wirklich cool, aber unter dem Strich bin ich ein Rennfahrer und möchte da draußen Rennen fahren! Ich bin überglücklich, wieder in der Startaufstellung zu stehen, und dies ist eine so besondere Strecke für mich. Als ich aufwuchs, bin ich in Torsby zur Schule gegangen, daher kenne ich die Gegend um Höljes sehr gut und es fühlt sich wirklich wie eine Heimstrecke an.»

Bakkerud weiter: «Ich fahre dort seit 2009 mit einigen tollen Rennen und vielen tollen Erinnerungen, darunter meinen ersten Sieg beim Euro RX Supercar im Jahr 2013 und einen WM-Sieg drei Jahre später. Also zu Hause sitzen war einfach keine Option. Es war eine Menge harter Arbeit hinter den Kulissen mit meinen Partnern und dem Team, um diesen Punkt zu erreichen, und jetzt ist es an der Zeit, es zu genießen und Rennen zu fahren! Meine Erwartungen sind immer hoch – wenn mein Name auf der Starterliste steht, bin ich da, um zu gewinnen – aber ich muss auch realistisch sein, da ich nicht viele Runden im Fabia gefahren bin. Die Ergebnisse kommen mit der Zeit, daher kann ich nicht erwarten, sofort der Schnellste zu sein, aber dies ist eine großartige Gelegenheit, das Team und das Auto kennen zu lernen. Höljes ist vorerst einmalig, aber ich habe definitiv die Zukunft im Blick und habe ESMotorsport immer als Team mit echtem Potenzial im Rallycross gesehen. Wer weiß, vielleicht kann ich der Fahrer sein, der das Eis bricht und mit ihnen aufs Podium steigt.»

Bakkeruds bisherige Form in Höljes ist sicherlich beeindruckend, mit fünf Podiumsplätzen in Folge in WM-Wettbewerben von 2014 bis 2018. ESMotorsport-Teammanager Robertas Maneikis hofft, dass sein neuer Rekrut dazu beitragen wird, das litauische Team zu führen, das einen Doppelpack unter den Top 4 erreichte endet 2019 mit Kevin Abbring in der World RX – zu neuen Höhen.

«Wir freuen uns sehr, Andreas für Höljes im Team begrüßen zu dürfen», bestätigt Maneikis. «Er ist jemand, der wirklich keiner Einführung bedarf – er hat so viel in diesem Sport erreicht und jedes Mal, wenn er Rennen fährt, steckt er sein absolutes Herz und Seele darin. Er ist zweifellos einer der talentiertesten Fahrer der aktuellen Generation mit einer erstklassigen Einstellung und Herangehensweise, und wir haben keinen Zweifel, dass er dem gesamten Team einen Schub geben wird, um uns in der Euro RX1-Szene zu etablieren. Mit zwei Fahrern vom Kaliber Andreas und Janis [Baumanis] in unserem Skoda Fabias in Schweden sind wir zuversichtlich, von Anfang an in der Spitzengruppe zu sein. Wir freuen uns, auf die Strecke zu kommen und zu kämpfen!»

Die gesamte Action aus Höljes wird in herrlicher HD-Qualität über die hochmoderne neue Broadcast-Plattform RX+ live gestreamt. Diese Premium-Produktion bietet Abonnenten einen unvergleichlichen und beispiellosen Zugang zu jeder Zeit, überall und auf jedem Gerät und bietet eine Auswahl an Blickwinkeln, eingehende Expertenanalysen, spezielle Einblicke hinter die Kulissen und exklusive Interviews.

