Spa: Kristoffersson stärkt Chance auf vierten Titel

Beim sechsten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft am belgischen Grand Prix-Kurs von Spa-Francorchamps feiert Johann Kristoffersson seinen zweiten Saisonsieg, Timo Scheider wieder im Pech.

Der DTM-Doppelchampion Timo Scheider überlebte das Halbfinale nicht. Kevin Hansen im Peugeot 208 rempelte den Seat Ibiza von Scheider, der auf dem zweiten Platz hinter dem Titelverteidiger Timo Hansen lag, so stark, dass sich Scheider in die Leitplanke drehte und mit einem Aufhängungsschaden liegen blieb.

Johan Kristoffersson hat im Audi S1 des KYB EKS-Teams von Mattias Ekström mit seinem zweiten Saisonsieg seine Chance auf die vierte Weltmeisterschaft gestärkt. Er rückte in der Tabelle mit 139 Punkte auf den zweiten Platz vor und liegt bei zwei ausstehenden Runden in Portugal und am Nürburgring nur noch zwölf Zähler hinter dem weiterhin führenden Titelverteidiger Timmy Hansen, der in Spa im Peugeot 208 Vierter wurde.

Für Kristoffersson war der Kurs am und im Grand Prix-Kurs von Spa-Francorchamps Neuland, doch sein Team gab ihm einen perfekten Audi S1. Er gewann souverän das Halbfinale und schoss bei Finale direkt in Führung. Landsmann Kevin Hansen hielt seine eigenen Titelbestrebungen mit einem soliden Lauf auf den zweiten Platz in im Peugeot 208 seines Vaters aufrecht. Krisztián Szabó holte als Dritter den ersten Podiumsplatz seiner World RX-Karriere. Der Ungar hat in dieser Saison bisher in jeder Runde das Finale erreicht und hinter dem Steuer des Hyundai i20 RX des Teams GRX-SET von Marcus Grönholm eine defensive Meisterklasse abgeliefert, um Timmy Hansen, Enzo Ide (Audi S1) und Anton Marklund (Hyundai i20 RX) bis zur Zielflagge in Schach zu halten .

Der Tabellenführer Timmy Hansen gewann das erste Halbfinale, wurde aber für einen Kontakt an der Haarnadelkurve, die den Top-Qualifikanten Kevin Abbring eliminierte, bestraft. Der Niederländer war auf seiner «lokalen» Strecke in hervorragender Form und hätte auch dafür belohnt werden müssen, wäre da Timmy Hansen nicht gewesen.

Enzo Ide feierte auf heimischem Boden einen fünften Platz vor Marklund bei seinem Debüt im Hyundai i20 von Hedströms Motorsport. Enttäuschung gab es jedoch für Riga-Sieger Niclas Grönholm, der zu Beginn des zweiten Halbfinales ins Aus gedrängt wurde, und Timo Scheider, dessen Pech andauerte, da ein Aufhängungsschaden seinen Angriff einschränkte.

Johan Kristoffersson sagte: «Es fühlt sich fantastisch an, hier zu gewinnen. Ich fühlte mich von Anfang an ziemlich wohl. Unser Tempo sowohl im Halbfinale als auch im Finale war mega und jedes Mal, wenn man ganz oben auf dem Podium steht, will man einfach nur den Moment genießen, weil man nie weiß, wann man wieder da ist. Insgesamt haben wir in der Meisterschaft einen guten Punktegewinn eingefahren, daher bin ich sehr glücklich.»

Ergebnis Rennen Sonntag:

1. Johan KRISTOFFERSSON (S) KYB EKS JC 6 Runden

2. Kevin HANSEN (S) Hansen World RX Team + 2.601s

3. Krisztián SZABÓ (H) GRX-SET World RX Team + 5.338s

4. Timmy HANSEN (S) Hansen World RX Team + 5.663s

5. Enzo IDE (BEL) KYB EKS JC + 6.119s

6. Anton MARKLUND (S) Hedströms Motorsport + 6.648s

Stand nach 6 WM-Läufen:

1. Timmy Hansen: 151

2. Johan Kristoffersson: 139

3. Kevin Hansen: 136

4. Nicolas Grönholm: 123

5. Krisztian Szabo: 108

6. Kevin Abbring: 97

7. Timo Scheider: 75