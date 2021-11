Kristoffersson siegt, Hansen disqualifiziert

Hoch her ging es beim vorletzten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft auf dem Nürburgring, nicht nur auf der Piste, Johan Kristoffersson holt den dritten Sieg und ist am disqualifizierten Leader Timmy Hansen dran

Der dreifache Champion Johan Kristoffersson legt in der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) nach einem schwachen Start einen starken Schlussspurt hin. Im Audi S1 erzielte er vor dem Titelverteidiger Timmy Hansen (Peugeot 208 RX) und dem überraschend starken russischen Neuling Yury Belevskiy (Audi S1) seinen dritten Saisonsieg. Damit kam er vor dem Finale am Sonntag in der Eifel bis auf neun Punkte an den weiterhin führenden Timmy Hansen heran.

Soweit der Stand unmittelbar nach dem Rennen. Dann aber griff das Reglement.

Timmy Hansen und Enzo Ide (Audi S1) sind nach dem vorletzten WRX-Lauf 2021 auf dem Nürburgring nach einem Zwischenfall in der ersten Runde, in der Niclas Grönholm (Hyundai i20) um dem Sieg gebracht worden war, disqualifiziert worden. In der ersten Kurve wurde Grönholm von hinten von Ide getroffen und dann von Hansen, der sich im Halbfinale nach einer Strafe für einen Angriff auf Ide vom Ende der Startaufstellung vorgekämpft hatte.

Die Kollisionen zwangen Grönholm in der ersten Kurve weit nach außen und warfen ihn nach hinten. Ide schied nach dem Zusammenstoß aus, während Hansen sich auf den zweiten Platz einreihte. Im Ziel tauschte ein sichtlich wütender Grönholm Worte mit Hansen aus, bevor der Peugeot-Fahrer ausgestiegen war.

In zwei separaten Stewards-Briefings wurde festgestellt, dass Ide «einen starken Schubs gegeben hat, der das Heck der #68 [Grönholm] angehoben hat, was zum Kontakt mit #21 [Hansen] und #68 führte», während Hansen zu spät bremste, was zu seinem eigenen Kontakt mit Grönholm führte.

Die Verstöße, die nach der Untersuchung aller Fahrer mit Ausnahme von Sieger Johan Kristoffersson erfolgen, bedeuten, dass Debütant Yury Belevskiy auf den zweiten Platz vorrückte, während Krisztián Szabó (Hyundai i20) mit dem dritten seinen zweiten Podestplatz des Jahres holt. Grönholm rückte anschließend auf Platz vier vor.

Die Strafen haben auch vor dem Saisonfinale am Sonntag weitreichende Auswirkungen auf den Titel. Statt neun Punkte Vorsprung hat Hansen durch den Punktverlust auf Platz zwei nun nur noch vier Punkte Vorsprung auf Kristoffersson.

Grönholm holt einen zusätzlichen Punkt, aber mit Hansens Verlust von fünf bedeutet dies, dass das Defizit immer noch bei 24 liegt, während am Sonntag 30 verfügbar sind, also bleibt er ein ziemlicher Außenseiter in der Meisterschaft.

Der jüngere Hansen schaffte es nach einem schwachen Lauf am Samstag nicht ins erste Nürburgring-Finale. Er liegt jetzt 26 Punkte hinter seinem Bruder. Während er also wieder in die mathematische Auseinandersetzung zurückkehrt, ist es für ihn unwahrscheinlich, dass er am Sonntag als Meister endet.

Korrigiertes Ergebnis (6 Runden)

1. Johan Kristoffersson (S), Audi, 3:44,666

2. Yury Belevskiy (RUS), Audi, + 4,644

3. Krisztián Szabó (H), Hyundai,) + 5,077

4. Niclas Grönholm (FIN), Hyundai, + 5,751

DSQ Timmy Hansen (Peugeot)

DSQ Enzo Ide (Audi)