Finale Furioso: Vierter Titel für Kristoffersson

Die Rallycross-Weltmeisterschaft hat mit einem Finale Furioso den spannendsten Saisonausklang erlebt, Johan Kristoffersson gewinnt bei Punktegleichheit mit Timmy Hansen mit der Mehrzahl an Siegen den vierten Titel.

Es war das spannendste und auch verrückteste Finale der bislang kurzlebigen Rallycross-Weltmeisterschaft. Dabei spielte ein Schubser des Titelverteidigers (2019) Timmy Hansen im Halbfinale eine nicht geringe Rolle. Hansen ließ im Peugeot 208 RX den Hyundai i20 RX von Niclas Grönholm in der ersten Runde kreiseln, worauf Grönholm ans Ende fiel und sich dann verbissen auf den dritten Platz kämpfte und somit den Einzug ins Finale schaffte.

Für diesen Schubser wurde Hansen von Sportkommissaren mit sieben Strafsekunden belegt, weshalb der Schwede vom sechsten und letzten Platz ins Finale starten musste. Sein Punktevorsprung auf Johan Kristoffersson, der das erste Halbfinal im Audi S1 vom Team Mattias Ekström gewonnen hatte, schmolz von drei auf nur einen Punkt, wobei im Finale acht Zähler für den Sieger, fünf für den Zweiten, vier für P3, drei für Rang vier, zwei Platz fünf und ein für den sechsten Platz vergeben werden.

Der bestrafte Timmy Hansen

Kristoffersson ging nur einen Punkt hinter Timmy Hansen in das titelentscheidende Finale, der seit dem zweiten Saisonlauf die Gesamtwertung anführte, aber vor dem Finale am Sonntag mit einer Strafe – seinem dritten des Wochenendes – belegt wurde. Im zweiten Halbfinale schob Hansen Grönholm weit in die erste Kurve hinaus, und während er dieses Rennen gewann, wurde er mit einer Sieben-Sekunden-Strafe belegt, die ihn auf den dritten Platz und anschließend auf die hintere Startreihe für die Finale.

Mit einem Super-Start katapultierte sich der bestrafte Timmy Hansen auf den dritten Rang. Sein Bruder und Teamkollege Kevin Hansen überholte unterdessen Pole-Position-Starter Kristoffersson in der ersten Kurve. Von dort aus versuchte der jüngere Hansen als Teamplayer, indem er Kristoffersson aufhielt, um dem älteren Bruder Timmy die beste Gelegenheit zu geben, über die Runden zu kommen. Es sah so aus, als ob es eine Meisterleistung der Hansens wäre, die sich den Teamtitel vor dem Finale sicherten, aber in Runde vier war Timmy von den ersten beiden deutlich zurückgefallen, was seine Hoffnungen fast zunichte machte. Während die Aufmerksamkeit auf Kristoffersson und die Hansens gerichtet war, hatte Grönholm hatte einen beträchtlichen Vorsprung an der Spitze ausgebaut.

Grönholm überquerte die Ziellinie mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf Kevin Hansen, der vor Kristoffersson Zweiter wurde. Timmy Hansen konnte nicht an Kristoffersson vorbeikommen, um diese entscheidende titelentscheidende Position zu erreichen, und wurde Vierter.

Johan Kristoffersson feierte nach einem schwachen Saisonstart ein Meisterschafts-Comeback und holte sich einen rekordverdächtigen vierten Rallycross-Weltmeistertitel. Niclas Grönholm gewann das letzte Rennen der Saison auf dem Nürburgring – und das letzte Rennen der Verbrenner-Ära. 2022 wird die Weltmeisterschaft mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen ausgetragen..

Zu Beginn des Zwei-Runden-Wochenendes war Kristoffersson einer von fünf Titelanwärtern und lag 17 Punkte hinter Timmy Hansen. Doch Kristoffersson konnte das Qualifying an beiden Tagen toppen und gewann am Samstag sein drittes Event des Jahres, während Hansens Titelhoffnungen mit einer Reihe von Strafen zerplatzten.

Letztendlich beendeten Kristoffersson und Timmy Hansen die Saison mit 217 Punkten gleich, aber Kristoffersson holt sich beim Countback die Krone von 2021, nachdem er drei Läufe gegen Hansens zwei gewonnen hatte.

Endergebnis (6 Runden)

1. Niclas Grönholm (FIN), Hyundai, 3:40,557

2. Kevin Hansen (S), Peugeot, + 4,031

3. Johan Kristoffersson (S), Audi, + 4,259

4. Timmy Hansen (S), Peugeot, + 5,480

5. Guerlain Cicherit (F), Renault, + 8,759

6. Enzo Ide (B), Audi, + 16,091

WRX-Endstand nach 9 Läufen:

1. Johan Kristoffersson (S): 207 Punkte

2. Timmy Hansen (S): 207

3. Niclas Grönholm (FIN): 197

4. Kevin Hansen (S): 191

5. Krisztian Szabo (H): 162

6. Enzo Ide (B): 125

7. Kevin Abbring (NL): 97

8. Timo Scheider (D): 756

9. Juha Rytkönen (FIN): 52

10. Yury Belevskiy (RUS): 37