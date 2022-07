Termin-Chaos: Start der Rallycross-WM in Norwegen

Die nächste Termin-Verschiebung in der Rallycross-Weltmeisterschaft, statt in Schweden sollte der Saisonstart mit rein elektrischen Fahrzeugen Ende Juli am Nürburgring erfolgen, nun aber erst Mitte August in Norwegen.

Die FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) 2022 beginnt nächsten Monat (13. bis 14. August) in Hell in Norwegen, nachdem die Veranstaltung auf dem Nürburgring in Deutschland verschoben wurde, um den Teams maximale Zeit für die Vorbereitung auf das neue elektrische Zeitalter des Sports zu geben.

World RX wird in diesem Jahr die vollständige Elektrifizierung einführen, während sich die Serie auf eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft zubewegt. Die Autos werden die leistungsstärksten und spektakulärsten sein, die jemals in der Meisterschaft zu sehen waren, und 500 kW (= 680 PS) und 880 Nm sofortiges Drehmoment auf Knopfdruck erzeugen, was zu einer atemberaubenden Beschleunigung führt, die sogar schneller ist als die Formel 1.

Die Teams haben unermüdlich hinter den Kulissen im Vorfeld gearbeitet, aber globale Ereignisse in den letzten Jahren haben Probleme in der Lieferkette verursacht, die zu unvorhergesehenen Verzögerungen beim Fahrzeugbau führten. Um diese neue Generation von Rallycross-Autos gebührend an den Start zu bringen, wurde konsequenterweise beschlossen, den Teams zwei weitere Wochen Zeit zu geben, um ihre Vorbereitungen zu perfektionieren. Die Eröffnungsrunde wurde vom 13. bis 14. August ordnungsgemäß nach Norwegen verlegt, während Deutschland zu einem Wochenende mit einem Doppellauf wird und am 12. und 13. November das Saisonfinale ausrichtet. Der Kalender wurde auch durch die Hinzufügung einer Doppelveranstaltung in Katalonien vom 29. bis 30. Oktober auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der seit 2015 jedes Jahr Gastgeber der World RX ist, verstärkt.

Arne Dirks, Geschäftsführer, Rallycross Promoter GmbH, sagte: «Wir machen dieses Jahr einen großen Schritt und haben keinen Zweifel daran, dass die Elektrotechnologie die World RX auf die nächste Stufe heben wird, aber eine so bedeutende Entwicklung braucht Zeit und niemand war immun gegen die globalen Herausforderungen der letzten zwei Jahre. Gemeinsam mit den Teams setzen wir uns dafür ein, die neuen Autos den Fans bestmöglich zu präsentieren, und wir sind zuversichtlich, dass die zusätzlichen zwei Wochen Vorbereitungszeit allen dies ermöglichen werden. Wir freuen uns darauf, im Oktober nach Katalonien zurückzukehren und die Saison am Nürburgring stilvoll zu beenden, aber zuerst liegt unser Fokus auf der Hell in Norwegen und darauf, die neue Ära der World RX mit einem wahrhaft elektrisierenden Event einzuläuten.»

Ingo Böder, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, meinte: «Wir hatten letztes Jahr ein wunderbares erstes World RX-Event mit einigen hervorragenden Rennen und einem fantastischen Titelkampf, der bis zum Ende ging und obwohl es schade ist, die erste Runde des neuen Sports nicht ausrichten zu können, freuen wir uns sehr darauf, das Saisonfinale erneut zu veranstalten, jetzt mit doppelter Action auf der Strecke! Hoffentlich erleben die Zuschauer in diesem Jahr einen ähnlich engen Kampf und wer weiß, vielleicht sehen wir mit dem neuen November-Termin wieder ein paar Schneeflocken, um die Aufregung zu steigern.»