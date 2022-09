Portugal: Kristoffersson und Grönholm siegen

Niclas Grönholm beendet am Sonntag im fünften Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft im portugiesischen Montalegre den Siegeszug von Johan Kristoffersson, der am Samstag siegte.

Der Titelverteidiger Johan Kristoffersson sicherte sich im VW Polo RX am Samstag im portugiesischen Montalegre beim vierten Lauf zur vollelektrischen Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) seinen vierten Saisonsieg in Folge. Am Samstag siegte er vor seinem Teamkollegen Ole Christian Veiby, den Gebrüder Timmy und Kevin Hansen in den beiden Peugeot 208 WRX und Gustav Bergström im dritten VW Polo RX.

Am Sonntag aber beendete Niclas Grönholm, Sohn des zweimaligen Rallyechampions Marcus Grönholm, diese Serie. Der Rallycross-Überflieger Kristoffersson führte zwar am Sonntag das Finale an, wurde aber wegen seiner Kollision in der vorletzten Runde mit Timmy Hansen (Peugeot 208 RX) mit zehn Strafsekunden belegt, die ihn auf den fünften und damit letzten Finalplatz zurückwarfen. Der Sieg ging somit an Grönholm. Hinter Ole Christian Veiby (VW Polo RX) schrieb Grönholm schwedische Teamkollegin Geschichte. Als erste Frau in der Geschichte der WRX erkämpfte sie sich mit Rang drei einen Platz auf dem Podium.

«So gewinne ich natürlich nicht gerne und es ist in solchen Situationen immer etwas bittersüß», meinte der 26jährige Grönholm zu seinem siebten WRX-Sieg. «Wir haben uns in den ersten vier Runden schwer getan, aber heute war es etwas besser und wir haben endlich ein Ergebnis erzielt. Ich habe gegen Ende ein paar Fehler gemacht., aber es ist großartig für das CE Dealer Team und alle unsere Partner, beide Autos unter die ersten drei zu bringen. Wir hatten bisher eine schwierige Saison, aber wir scheinen endlich auf einem guten Weg zu sein – also können wir das hoffentlich fortsetzen.»

Ole Christian Veiby wiederholte sein zweites Ergebnis vom Vortag, das vierte Top-3-Ergebnis des Norwegers bei fünf Starts im Jahr 2022, als er erneut Teamkollege Kristoffersson knapp überholte, während Klara Andersson ihn bis zur Zielflagge als Dritte bedrängte. Die 22-Jährige Schwedin komplettierte nicht nur ein Doppelpodium für das CE Dealer Team, sondern war auch die erste Frau, die in der internationalen Rallycross-Geschichte der Spitzenklasse auf dem Podium stand.

Im ALL-INKL.COM Muennich Motorsport SEAT Ibiza zeigte René Münnich im Vergleich zum ersten Tag eine deutlich verbesserte Form, als er den Rückstand auf seine World RX-Rivalen deutlich verringerte.

Nach fünf von zehn Läufen führt weiter der Titelverteidiger Kristoffersson mit 91 Punkten vor dem Teampartner Veiby (70) und Timmy Hansen (66).