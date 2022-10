Spa: Wieder Doppelschlag von Champion Kristoffersson

Nach dem kurzen Fauxpas in Portugal hat der Titelverteidiger Johan Kristoffersson seinen diesjährigen Triumphzug mit den Saisonsiegen fünf und sechs in der Rallycross-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps fortgesetzt.

Der Titelverteidiger Johan Kristoffersson, bereits Sieger des ersten Rennens, machte im VW Polo RX auch beim zweiten Rennen am Sonntag deutlich, dass er auch in Belgien der Erste sein würde, der die erstmals mit vollelektrischen Autos ausgetragene Rallycross-Weltmeisterschaft in gewinnen würde.

Der Führende der Weltmeisterschaft gewann das Progressionsrennen, dann sein Halbfinale, bevor er sich zum sechsten Mal für die Saison 2022 in die Siegerliste einfügte. Der einzige Fahrer, der von einem Ausfall von Kristoffersson in Portugal profitiert hat, ist Niclas Grönholm (PWR RX1e), der am Ardennen-Kurs einen verdienten zweiten Platz vor dem Schweden Gustav Bergström (Polo RX1e) holte, der in Belgien zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium stand.

Auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps kamen die Hansen-Brüder mit ihren Peugeot 208 RX etwas ins Straucheln. Kevin Hansen erreichte im zweiten Spa-Rennen den vierten Platz, Bruder Timmy den siebten Rang.

Zu Beginn des Samstages in Schwierigkeiten, zeigte der Champion und Tabellenführer Johan Kristoffersson im VW Polo RX1e schnell, dass er der Boss der Rallycross-Weltmeisterschaft ist.

Der Schwede nutzte einen turbulenten Start mit der Kollision zwischen Niclas Grönholm (PWR RX1e) und Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1e), um die Kontrolle über das Finale zu übernehmen. Kristoffersson, der es gewohnt ist, die Wertung anzuführen, unterzeichnete seinen fünften Saisonsieg.

Der Schwede Gustav Bergström (VW Polo RX1e) stand mit Platz drei hinter Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e) erstmals auf dem Podest. Niclas Grönholm und Timmy Hansen schlossen die Top 5 dieses ersten Finales des belgischen Wochenendes ab.

Nach sieben Läufen und nach Spa führt Kristoffersson klar mit 131 Punkten vor Kevin ansenHanHansen (90) und Ole Christian Veiby (89).