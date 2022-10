Super-Schwede Kristoffersson in Katalonien gekrönt 31.10.2022 - 11:00 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Champion Johan Kristoffersson © Red Bull Johan Kristoffersson,, Niclas Groenholm, Klara Andersson und Rene Muennich © Red Bull Timmy und Kevin Hansen vor Ole Christian Veiby Zurück Weiter

Johan Kristoffersson holte sich am Sonntag beim elften Lauf zur Rally-Cross-Weltmeisterschaft in Barcelona mit dem siebten Saisonsieg seine fünfte Meisterkrone, die erste in der neuen elektrischen Ära der Serie.