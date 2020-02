WRC

Schweden: Ein Hauch von Schnee

Wie sind die Bedingungen beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden? Diese Frage ist im Värmland die Frage aller Fragen, leichter Schneefall nährt die Hoffnung auf eine Winterrallye light.

Die zu milden Temperaturen im sonst winterlichen Schweden haben wegen Schneemangels und wenig vereister Waldwege den Veranstalter zu einer Radikalkur bei der Streckenführung gezwungen. Das Programm an den vier Rallyetagen wurde auf nur noch 815 Gesamtkilometer und elf Prüfungen (= 171 km) zusammengestaucht. Nach dem Start am Donnerstag, 13. Februar 2020, traditionell in Karlstad steht als erste Entscheidung der nur 1,90 km lange Zuschauer-Parcours auf der Pferderennbahn um 20:08 Uhr in Karlstad an.

Am Mittwoch, dem Tag der Besichtigung der fünf zur Verfügung stehenden Strecken, die jeweils zweimal absolviert werden, lag auf den Pisten der Waldwege im Värmland und im benachbarten Norwegen eine leichte Schneedecke. Da sich die Temperaturen bis zur Nacht auf Null Grad C° und auch darunter fallen sollen, kann es zu möglichen weiteren Schneefällen kommen und der Boden kann etwas mehr gefrieren. Eine Winterrallye light ist in Sicht.

Dennoch werden die Fahrer auf das sonst in Schweden so beliebte Anlehnen an den Schneewänden zwecks höherer Kurvengeschwindigkeit verzichten müssen.