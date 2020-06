Mäkinen (Toyota): «Gut, wenn neue Rallyes kommen»

Wie seine Kollegen von Hyundai und M-Sport freut sich Toyota-Teamchef Tommi Mäkinen, dass die FIA und der WM-Promoter nun an der Einbindung neuer Veranstaltungen arbeiten.

In Erwartung der Entscheidung, die normalerweise am kommenden Freitag vom FIA-Weltrat verkündet werden sollte, gesteht Tommi Mäkinen bereits seine Zufriedenheit und spricht über die guten Erinnerungen in seiner Karriere.

«Es wäre wirklich schön, neue Rallyes zu sehen. In der Weltmeisterschaft sind es Jahr für Jahr fast immer die gleichen Rallyes. Während ich selbst fuhr, freute ich mich, an einer neuen Rallye teilzunehmen, neue Prüfungen und neue Orte zu sehen. Dies bringt ein angemessenes Interesse mit sich», erklärte Mäkinen im finnischen Portal Rallit.fi.

Laut der belgischen Zeitung DH spricht sich das Toyota Gazoo Racing Team gegen die Aufnahme der nordbelgischen Ypern-Rallye im WM-Kalender aus, weil bei dieser Rallye Hyundai Motorsport-Team, das diese Rallye gut kennt, begünstigt wird.