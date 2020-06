Sébastien Ogier endlich wieder am Lenkrad

Drei Monate musste Sébastien Ogier wie seine Kollegen wegen der Corona-Pandemie pausieren, am Dienstag saß der aktuelle Tabellenführer beim Test endlich wieder hinter dem Lenkrad des Toyota Yaris WRC.

Diese Woche testet Toyota wieder. Am Montag absolvierte in Finnland der Youngster Kalle Rovanperä nach der seit Mitte März verordneten Zwangspause wieder einige Kilometer im Toyota Yaris WRC. Am Dienstag übernahm der sechsfache Champion und Teamkollege Sébastien Ogier, seit seinem Sieg beim vorerst letzten WM-Lauf Mitte März in Mexiko wieder Tabellenführer, das Lenkrad.

Der weitere Fahrplan mit noch möglichen Läufen zur arg reduzierten Rallye-Weltmeisterschaft 2020 bleibt wegen konkreter Termine weiterhin offen. Offen ist auch die Zukunft des 48-maligen Gesamtsiegers Ogier. Die Spekulationen, dass er wegen der sehr kurzen WM-Saison 2020, die er als sein letztes aktives WM-Jahr angekündigt hat, noch ein weiteres Jahr bis Ende 2021 weitermacht, finden immer mehr Nahrung.

Inzwischen hat sein Team von Toyota Gazoo Racing bestätigt, dass die Entwicklung des Toyota Yaris GR WRC 2021, das Übergangsmodell zur Hybridversion 2022, als Folge der Corona-Krise und wegen mangelnder Testmöglichkeiten eingestellt worden ist. Der Fokus liegt nun auf der Weiterentwicklung des aktuellen Yaris WRC.