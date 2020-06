Japan fest zur Durchführung der Rallye entschlossen

Von Resignation ist in Japan nichts zu spüren, die japanischen Veranstalter sind fest entschlossen, das Comeback in der Rallye-Weltmeisterschaft nach der zehnjährigen Pause im November durchzuführen.

Trotz der vielen Zweifel, die bei einer Reise in 10.000 Kilometer Entfernung von Europa aufkommen, zeigt Japan in den sozialen Netzwerken regelmäßig sein Vertrauen in die Austragung seiner Rallye im kommenden November. Mit einer perfekten Kommunikation stimmen die Organisatoren auf die WM-Rallye vom 19. bis 22. November weiter ein. Mit den jüngsten Veröffentlichungen eines Werbevideos über die Stadt Okazaki, dem Zentrum der Rallye, und der Liste der Finanz- und Medienpartner deutet alles darauf hin, dass man im Land der aufgehenden Sonne an den reibungslosen Ablauf der japanischen Veranstaltung glaubt.

Selbst einige Anzeichen für das Wiederaufleben der Corona-Pandemie in Tokio, die kürzlich erfolgte Absage von Weltereignissen wie insbesondere der Formel-1-Grand-Prix im Oktober oder die Restriktionen für die Einreise nach Japan haben keinen Einfluss auf die Organisatoren bei ihren Vorbereitungen.

Japan, das auch in dem vorläufigen Kalender 2021 enthalten ist, der an diesem Freitag von der FIA am Ende ihres Weltrats vorgestellt wurde, scheint daher alle Lichter auf grün zu schalten, um erfolgreich in die Rallye-Weltmeisterschaft zurückzukehren, eine Rückkehr allerdings, an die noch niemand in Europa zu glauben scheint.