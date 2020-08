Toyota möchte wieder vor dem Start die Qualifikation

Während sich die Rallye-Weltmeisterschaft auf die Rückkehr in Estland vorbereitet, hat Toyota die Idee wieder belebt, das Qualifying einzuführen, um die Startreihenfolge des ersten Tages zu bestimmen.

Im Interview mit dem Portal DirtFish schlug Tom Fowler, technischer Direktor bei Toyota, diese Idee tatsächlich vor, wenn Rallyes wie Estland nur zwei Wettbewerbstage bieten werden. Die WM-Läufe in der Türkei und auf Sardinien könnten ebenfalls dieses Kurzformat anbieten. Das Qualifying wurde in der Weltmeisterschaft von 2012 bis 2014 bei Schotterrallyes absolviert.

Mit einem so verkürzten Zeitplan hat der Meisterschaftsführer am Sonntag nur sehr wenig Kilometer, um verlorene Zeit auszugleichen, die er als erstes Fahrzeug auf den Schotterpisten am ersten Tag verliert. In Estland gilt dieses Handikap nur für den Samstagvormittag, am Samstagnachmittag wird gemäß dem Klassement in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Tom Fowler ist jedoch der Ansicht, dass eine bessere Lösung gefunden werden sollte.

«Eine zweitägige Rallye ist mit vielen Herausforderungen verbunden, um die Konkurrenzfähigkeit zu halten. Man hört viel über die Startreihenfolge und wie viel Zeit der Meisterschaftsführer am ersten Wettkampftag verliert», so Fowler von Toyota-Team, in dem der Tabellenführer Sébastien Ogier unmittelbar betroffen ist. «Es ist dann die Situation, in der der Meisterschaftsführer und seine engsten Rivalen zur Mittagszeit viel Zeit verloren haben und nur einen Tag Zeit haben, um sie zurückzubekommen. Es wäre eine Schande, wenn die Rallye nach dem ersten Tag gewonnen würde.»

Um dieses Problem zu beheben, möchte Tom Fowler das Qualifying wieder eingeführt sehen.

«Die Qualifikation hatte einige Vorteile. Momentan verbringen wir im ersten Teil der Woche viel Zeit im Service Park und es ist nicht sehr interessant. Das Shakedown ist wirklich ziemlich langweilig und niemand tut mehr etwas Wichtiges gegen das Shakedown. Ich denke, das Qualifikation kann helfen, die richtige Reihenfolge festzulegen, aber sie kann auch ein gewisses Interesse an diesem ganzen Tag wecken.»