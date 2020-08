Tänak mit zweiter Testrallye in seiner Heimat Estland

Der Champion Ott Tänak bereitet sich mit einer zweiten Testrallye in seiner estnischen Heimat auf sein erstes Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft Anfang September vor.

Der Titelverteidiger Tänak wird im Hyundai i20 WRC am 21./22. August an der RedGrey South Estonia Rallye in seiner Heimat Estland teilnehmen. Dort trifft er auf seinen Teamkollegen Thierry Neuville und auch auf Sébastien Ogier und Elfyn Evans in den zwei Toyota Yaris WRC.

Tänak gewann Anfang letzten Monats die Viru Rallye in Estland. Seitdem zeigt seine Lernkurve mit dem unterfränkischen Alzenau gebauten Hyundai i20 WRC weiter nach oben. Zu einem weiteren Anstieg trug auch sein Start bei der Rally di Alba in Italien am vergangenen Wochenende bei, als er hinter Neuville Zweiter wurde. Er sagt, er habe viel von diesem Einsatz gelernt.

«Ich habe einige gute Einstellungen gefunden», sagte Tänak. «Wir haben drei Durchgänge auf derselben Etappe absolviert. Wir konnten so erkennen, wie die Änderungen, die wir am Auto vorgenommen haben, funktionierten. OK, die Straße wurde schmutziger, aber es war immer noch sehr gut.»

Tänak gab zu, dass sein Setup zu Beginn des Events falsch war, aber er hat es für die letzte Runde richtig einstellen lassen. «Die Veranstaltung war für uns ein guter Test», so Tänak weiter. «Und die dort gesammelte Erfahrung hat uns geholfen und uns gute Daten für das Auto geliefert. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir etwas gefunden haben, einige sehr gute Dinge, die helfen können. Das Auto fühlt sich auf Asphalt gut an. Wir wissen, dass die Meisterschaft eng wird und wir nicht zu viele Möglichkeiten haben. Wir haben definitiv viel erlebt und dies ist eine gute Motivation für die Zukunft.»