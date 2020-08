Re-Start der Rallye-WM in Estland ohne Zuschauer?

Angesichts der stark gestiegenen Anzahl von Neuinfizierten durch COVID-19 sind die Organisatoren der Rallye Estland bereit, drastische Maßnahmen bei der Wiederaufnahme der Rallye-Weltmeisterschaft zu ergreifen.

Weniger als einen Monat vor dem Start in Otepää plant die Organisation der Rallye Estland, Zuschauer zu verbieten. Bis dato sind nach einer Übereinkunft mit den estnischen Behörden 20.000 Personen, davon höchstens 16.000 Zuschauer, zugelassen.

«Ich denke, die Situation wird noch schwieriger. Es braucht keine Kristallkugel, um zu sehen, was los ist. Natürlich haben wir dafür einen Plan B. Wir möchten ihn nicht anwenden, aber es sollte getan werden, wenn die Situation es erfordert. Plan B sieht vor, die Rallye ohne Publikum zu organisieren. Wir sind auch dafür bereit», sagte Margus Kiiver, Pressesprecherin der Rallye Estland bei Radio Estonian 2 am Donnerstag.

Wenn die Rallye ohne Publikum stattfindet, wird es offensichtlich eine große Herausforderung sein, die Zuschauer von der Rallye fernzuhalten. Und im Falle eines positiven Falles ist eine Lösung möglich, die mit der in der Formel 1 umgesetzten Maßnahmen vergleichbar ist.

Beispiel Formel 1

«Die FIA hat dafür sehr klare Anweisungen. Wir haben dies bereits in der Formel 1 gesehen, als Sergio Perez positiv getestet wurde. Er war vom gesamten Fahrerlager isoliert und alle engen Kontakte wurden entfernt. Jetzt ist er zwei Wochen in Quarantäne», so Kiiver weiter. «Wir werden das Gleiche tun. Die gesamte Rallye-Community ist jetzt in ihren eigenen Blasen. Zuschauer und Teilnehmer haben weder Kontakt noch zu Fahrern und Mechanikern, wenn nötig. Diese Kontakte werden auf ein Minimum reduziert. Wenn jemand positiv getestet worden ist, können wir eine kleine Gruppe isolieren, nicht das gesamte Team. Und wenn der Teilnehmer eine positive Stichprobe gibt, fährt er natürlich nicht.»

Estland, das zum ersten Mal an der Rallye-Weltmeisterschaft teilnimmt, wird offensichtlich im Rampenlicht dieser seit Mitte März erwarteten Wiederaufnahme der Weltmeisterschaft stehen.

«Die ganze Welt beobachtet unsere Rallye, weil wir das erste große Ereignis in der Weltmeisterschaft sind, das mit der Öffentlichkeit organisiert wird. Es gab bereits großes Interesse daran, wie wir Menschen unterteilen und Risiken minimieren», führte Kiiver weiter aus. «Die Organisatoren der Rallye Deutschland haben uns unter anderem kontaktiert und uns gebeten, unsere Erfahrungen auszutauschen. Sie möchten auch der Öffentlichkeit den Zugang zu den Prüfungen ermöglichen, weil die Zuschauer Geld einbringen. Wenn ein Rennen ohne Publikum stattfinden muss, werden wir es tun.»