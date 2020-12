Monza: Toyota feiert mit Ogier den Fahrer-Champion

Sébastien Ogier und sein Beifahrer Julien Ingrassia haben ihre siebten FIA-Rallye-Weltmeistertitel mit dem Sieg im Toyota Yaris WRC in einer ereignisreichen Saisonrunde bei der Rallye Monza gewonnen.

Der Franzose Ogier, der mit Toyota nach Volkswagen und Ford mit dem dritten Hersteller die Meisterschaft gewann, ist der fünfte Fahrer in 30 Jahren, der den WM-Titel mit einem Toyota gewinnt und seine Krone zurückerobert, nachdem Ott Tänak 2019 mit dem Team die Meisterschaft gewonnen hat.

In einer Saison wie keiner anderen nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Störung kämpfte Ogier in der Endrunde in Monza mit Teamkollege Elfyn Evans um den Fahrertitel. Neben technischen Prüfungen auf gemischten Belägen am historischen italienischen Motorsportort, die am Freitag durch anhaltenden Regen besonders herausfordernd wurden, wagten sich die Besatzungen am Samstag auf nahegelegene Bergstraßen und stießen auf winterliche Bedingungen, die das Fahren tückisch machten.

Evans war bereits in diesem Jahr in Schweden und der Türkei in seiner ersten Saison bei Toyota Sieger und war am Samstag Dritter, als er in einer unglaublich glitschigen Rechtskurve von der Straße rutschte. Er konnte er am Sonntag nach den Regeln für den Neustart wieder in Aktion treten und so seine geringe Chance auf den ersten WM-Titel wahren.

Der Führende Ogier startete mit 17,8 Sekunden Vorsprung in den letzten Tag mit den drei letzten Prüfungen im Autodrom von Monza. Der Regen machte die Sache erneut schwierig, insbesondere auf der letzten Entscheidung, aber Ogier schaffte mit 13,9 Vorsprung den Sieg und die Meisterschaft.

Mäkinen verabschiedet sich

Tommi Mäkinen hätte gerne als letzte Amtshandlung drei Titel (Fahrer, Beifahrer und Hersteller) abgeliefert, bevor er ab Januar 2021 eine neue Rolle als Motorsportberater von Toyota übernimmt. Es waren nur zwei. Toyota belegt einen Doppelsieg in der Fahrer- und Beifahrerwertung, Evans und sein Navigator Scott Martin erreichen nach einer Durchbruchssaison, in der sie zum ersten Mal um die Meisterschaft kämpften, den zweiten Platz. In der Herstellermeisterschaft liegt Toyota knapp fünf Punkte hinter dem Sieger Hyundai. Toyota hat vier der sieben Events gewonnen.

Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen beendeten ein bemerkenswertes Jahr für die brandneue Fahreraufstellung des Teams. Sie sicherten sich den fünften Platz in der Meisterschaft mit einem sechsten Top-5-Ergebnis in sieben Events in ihrer Rookie-Saison auf Rallye-Top-Niveau.

Tommi Mäkinen, zum letzten Mal Teamchef: «Es ist wieder einmal ein tolles Gefühl: Diesmal sind wir Erster und Zweiter in der Fahrerwertung. Gut gemacht von all unseren Fahrern und Beifahrern. Sie alle haben tolle Saison gemacht. Für Sébastien ist es eine absolut unglaubliche Leistung, sieben Meisterschaften zu gewinnen, und ich freue mich, dass er es mit unserem Auto schaffen konnte. Elfyn war auch brillant, wie wir erwartet hatten, als wir ihn verpflichtet haben. Ich bin auch unserem gesamten Team dankbar. Sie haben so großartige Arbeit geleistet und ich bin jetzt sehr zuversichtlich, das Team zu verlassen, um die großartige Arbeit fortzusetzen, die sie seit Beginn geleistet haben. Es ist ein großartiges Beispiel für solide Teamarbeit und wie viel man erreichen kann. Ich werde sie genau verfolgen und die ganze Zeit mit ihnen zusammen sein.»

Der neue Weltmeister Sébastien Ogier: «Das ist sicher ein guter Tag für uns. Es war ein unglaubliches Wochenende und sehr, sehr herausfordernd. Diese letzte Etappe war definitiv eine der weniger erfreulichen Etappen meiner Karriere. Es war so hart, wir haben nur versucht zu überleben und keine Fehler zu machen. Wir wussten, dass wir hier nur diese Rallye gewinnen mussten. Der Start der Rallye war sehr knapp, aber wir hielten an unserem Plan fest, wir pushten weiter und versuchten, den Druck aufrechtzuerhalten. Was mit Elfyn passiert ist, war für uns und unsere Titelhoffnungen von Bedeutung. Gleichzeitig fühlte ich mich für ihn und Scott, sie haben eine großartige Saison gemacht. Ich denke, das Team hätte es auch verdient, den Herstellertitel zu gewinnen. Wir haben als drei Fahrer gegen fünf gekämpft und waren so nahe dran. Aber dieser siebte Titel ist für mich auch eine große Leistung für das Team und ich hätte es ohne sie nicht geschafft. Vielen Dank an sie und ich freue mich schon auf diese Bonussaison für meine Karriere im Jahr 2021.«

Vizechampion Elfyn Evans: «Heute war es offensichtlich schwierig, nach dem, was gestern passiert ist, wieder in Fahrt zu kommen. Wir hatten die Power Stage im Visier und ich denke, das Tempo war ziemlich gut, aber leider mussten wir zweimal kurz anhalten. Wir haben es trotzdem geschafft, einige Punkte von dort zu holen, um sicherzustellen, dass wir die Position hinter Sébastien in der Meisterschaft sichern konnten. Glückwunsch an ihn und an Julien. Die Saison auf dem zweiten Platz zu beenden, ist natürlich nicht das, was wir wollten, aber es ist immer noch nicht schlecht und ein Fortschritt gegenüber meinen vorherigen Saisons. Ich habe mein erstes Jahr bei Toyota Gazoo Racing wirklich genossen und ich bin mir sicher, dass wir uns mit der Motivation innerhalb des Teams weiter verbessern und nächstes Jahr in besseren Positionen sein können.»

Youngster Kalle Rovanperä: «Es war ein wirklich schwieriges Wochenende und am Schluss ging es nur darum, durchzukommen. Auf der Power Stage war ich sehr vorsichtig. Es waren wirklich raue Bedingungen auf den Schotterabschnitten und es war gut, bis zum Ende zu kommen und die Rallye zu beenden. Es war eine schöne erste Saison für mich mit einem World Rally Car. Ich denke, wir haben es ganz gut gemacht. Wir hatten bei einigen Rallyes Pech, was bei Rallyes normal ist, und wir hatten auch einige wirklich gute Wochenenden. Die Hauptsache ist, dass wir eine ziemlich konstante Saison hatten und bewiesen haben, dass wir auch schnell sein können. Vielen Dank an das Team und herzlichen Glückwunsch an Seb und Julien.»

Rallye Monza/Italien – Endstand nach 16 Prüfungen:

Pos Team/Auto Zeit/Diff 1 Ogier/Ingrassia /F), Toyota 2:15:51,0 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 13,9 3 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai + 15,3 4 Lappi/Ferm (FIN), Ford + 45,7 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:11,1 6 Mikkelsen/Jaeger (N), Skoda Rally2 + 3:56,2 7 O. Solberg/Johnston (S/IRL), Skoda Rally2 + 4:12,1 8 Huttunen/Lukka (FIN ), Hyundai R5 + 5:15,4 9 Östberg/Eriksen (N), Citroën R5 + 5:27,4 10 Tidemand/Barth (S), Skoda Rally2 + 5:53,0

WM-Fahrerwertung – Endstand nach 7 Läufen:

Platz Fahrer, Nation, Auto Punkte 1. Ogier/Ingrassia (F), Toyota 122 2. Evans/Barritt (GB), Toyota 114 3. Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 105 4. Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 87 5. Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 80 6. Lappi/Ferm (FIN), Ford 52 7. Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 44 8. Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 42 9. Breen/Nagle (IRL) Huyndai 25 10. Loeb/Elena (F/MC), Hyundai 24

WM-Herstellerwertung – Endstand nach 7 Läufen: