Hyundai-Sportchef Adamo: «Haben guten Job gemacht»

Andrea Adamo, der Motorsport-Direktor bei Hyundai Motorsport, glaubt, dass die richtige Motivation seiner Piloten wichtig für eine starke Performance der i20 WRC ist.

Andrea Adamo sagt oft nette Dinge. Er macht das gerne, wenn seine Autos gewinnen. Aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, gibt es in Adamos Vokabular noch Raum, um das Team zu loben, das diese Autos Rallye für Rallye schneller gemacht hat.

Im vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass sich Dani Sordo und Craig Breen abwechselnd den dritten Hyundai i20 Coupé WRC in der Rallye-Weltmeisterschaftssaison 2021 teilen werden. Die beiden anderen Autos werden von den Stammpiloten Thierry Neuville und Ott Tänak die komplette Saison pilotiert. Für die findet Adamo viele gute Worte, nachdem sie Hyundai zum zweiten Mal in Folge den Herstellertitel gesichert und das i20 Coupé WRC zu einem Allrounder und zum besseren Auto gemacht haben.

«Jeder, der 2019 und 2020 für Hyundai gefahren ist, verdient es, von mir persönlich ernsthaft unterstützt zu werden, als Dank für all die Arbeit, die er geleistet hat», sagte Adamo gegenüber dem Portal DirtFish. «Thierry hat in den Jahren 2019 und 2020 hervorragende Arbeit geleistet. 2019 war er immer da; er riss alle mit. 2020 begann er mit dem Sieg in Monte Carlo. Dann hatte er einige Probleme, er hat in Estland einen Fehler gemacht, wenn wir es einen Fehler nennen wollen. Auch in Monza hat er einen Fehler gemacht.»

Er lobt gerne seine Fahrer, dennoch findet er auch Selbstkritik: «Ich habe in meinem Job so viele Fehler gemacht, dass niemand darauf hingewiesen hat, weil ich nicht immer vor einer Kamera bin. Es wurde nicht sofort entdeckt. Aber Thierry bleibt bei uns, er hat alle unterstützt, und das gefällt mir wirklich gut.»

Was ist mit Tänak, der 2019 mit Toyota Rallye-Weltmeister wurde und dann sofort zu Hyundai wechselte? «Ott, was soll ich sagen? Er ist wirklich sehr klug. Man sieht, dass er sehr gut mit Thierry zusammenarbeitet. Und ich denke, sie haben es gemeinsam ermöglicht, die Leistung des Autos erheblich zu steigern, weil sie gut zusammenarbeiten, Meinungen austauschen, Informationen austauschen, und dies hat es uns ermöglicht, die Leistung wirklich zu steigern.»

Adamo weiter: «Wir müssen im Leben ehrlich zu uns selbst sein. Ich denke, wir haben 2019 den Herstellertitel gewonnen, weil wir zuverlässiger und nicht schneller waren. Dieses Jahr würde ich sagen, wir waren viel schneller als letztes Jahr und wir haben bei jeder Rallye um die Führung gekämpft. Es war nicht so, dass wir zurückblieben und den Sieg holten, nur weil jemand anderes ausfiel oder ein technisches Problem hatte.»

Nach Neuvilles Monte-Sieg feierte Tänak seinen ersten Hyundai-Erfolg auf heimischem Boden in Estland, und dann gewann Sordo zum zweiten Mal in Folge die Rallye Italien. Breen forderte Tänak in Estland heraus, wo er seinen zweiten Saisoneinsatz hatte, während der neunfache Meister Sébastien Loeb einige Bestzeiten erzielte und ein Podium bei der Rallye Türkei holte.