Frankreich erlaubt M-Sport Reise nach Monte Carlo

M-Sport erhält die Freigabe für die Reise zur Rallye Monte Carlo, das britische Team und andere britische Rallyesportler dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung zum Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft 2021.

Das britische Kontingent der Rallye-Weltmeisterschaft wird voraussichtlich zu Beginn der Rallye Monte Carlo nächste Woche in Gap eintreffen. Nach der Entscheidung des französischen Premierministers Jean Castex, ab Sonntagabend neue Quarantänevorschriften einzuführen, reisen die meisten nach einem negativen Coronavirus-Testergebnis frühzeitig nach Gap. M-Sport war die Organisation, die am härtesten von den neuen Regeln betroffen war, aber Teamchef Richard Millener lobte die Arbeit der FIA, des WM-Promoters und des Automobile Club de Monaco, dem Team aus Cambria die Teilnahme zu ermöglichen.

«Ich lüge nicht, es war eine ziemlich intensive Woche», sagte der Teamchef Richard Millener gegenüber DirtFish. «Und wir sind noch nicht durch. Aber die Nachricht ist, dass wir am Donnerstag am Start sein werden. Wir haben die notwendigen Ausnahmen, um dorthin zu gelangen, und wir haben mit Hilfe des Veranstalters, der FIA und des Veranstalters Lösungen gefunden.»

Millener gab zu, dass M-Sport nicht seinen gesamten Kader aufstellen könne, und fügte hinzu: «Wir mussten einige Opfer im Team bringen, und Leute, die bereits zwei Jobs erledigten, werden jetzt feststellen, dass sie vier Jobs erledigen müssen. Das Wichtigste war, dorthin zu gelangen. Es war nicht einfach oder unkompliziert, aber dies ist ein Team, das einen Weg durch diese Dinge findet.»

Neben dem COVID-19-Aspekt der Reise nach Gap fügte Millener hinzu, dass der Brexit weitere Komplikationen mit sich gebracht habe. «Wir wussten, dass der Brexit die Dinge etwas komplexer machen würde. Wir waren einige der ersten Spediteure, die den Kanal nach diesen neuen Vorschriften überquerten. Deshalb haben wir daran gearbeitet, die neuen Carnet-Regeln zu verstehen und zu verstehen, wie alles im Laufe der Zeit funktioniert hat.»

Millener weiter: «Darüber hinaus haben wir offensichtlich in England unter Sperre gearbeitet und in der Dovenby Hall nur über begrenzte Mitarbeiter. Nur Dinge wie die COVID-19-Tests für das gesamte Team durchzuführen und sie in diesem entscheidenden 72-Stunden-Fenster durchzuführen, war eine Art militärische Operation. Wir haben die Tests vor Ort durchgeführt und die Tests dann ins Labor gebracht, um die Ergebnisse zu beschleunigen. Wir haben uns der Rallye-Weltmeisterschaft verschrieben und mussten alles tun, um in die erste Runde zu kommen. Wenn wir dort ankommen, wissen wir, dass es ohne Shakedown und direkt in die erste Phase nicht einfach sein wird. Aber es ist die Rallye Monte Carlo und alles kann passieren.»