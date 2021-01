Neuer Toyota-Chef Latvala hofft auf perfekten Start

Toyota startet unter neuer Leitung mit Sitz in Köln und dem neuen Teamchef Jari-Matti Latvala bei der Rallye Monte Carlo in die fünfte Saison in der Weltmeisterschaft seit dem Comeback 2017.

Toyota hat diesmal den ersten Sieg beim legendären Winterereignis im Visier. Seit der Toyota Yaris WRC 2017 bei seinem Debüt in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) Zweiter wurde, hatte das Team jedes Jahr in Monaco mindestens ein Auto auf dem Podium. Dieses Mal will es mit seiner bekannten letztjährigen Fahreraufstellung für die gesamte Saison, die sich aus dem siebenmaligen und amtierenden Champion Sébastien Ogier, dem letztjährigen Zweitplatzierten Elfyn Evans und dem aufstrebenden Star Kalle Rovanperä zusammensetzt, die oberste Stufe erreichen.

Ogier ist siebenmaliger Gewinner der Rallye Monte-Carlo, die in seiner Heimatstadt Gap in den französischen Alpen bis Samstag die Rallye-Drehscheibe ist. Die älteste Rallye im WRC-Kalender, die dieses Jahr ihr 110-jähriges Bestehen feiert, ist dank der wechselhaften Bedingungen, die von trockenem Asphalt bis zu Schnee und Eis reichen können, manchmal innerhalb einer einzigen Prüfung, auch eine der schwierigsten. Dies bedeutet, dass die Reifenwahl häufig ein kritisches Element der Rallye ist.

In diesem Jahr werden die Teams neue Reifen von Pirelli verwenden, der der einzige Lieferant der Top-Kategorien der WRC wird. In den sechs Wochen seit der Endrunde der Saison 2020 hat das Team in Frankreich die vier Reifenoptionen für die Rallye Monte-Carlo unter verschiedenen für das Ereignis typischen Wetterbedingungen getestet.

Die Rallye beginnt am Donnerstagnachmittag mit zwei Prüfungen nördlich von Gap. Am Freitagmorgen werden die Teams drei neue Prüfungen im Westen absolvieren, von denen zwei nach dem Mittagsservice wiederholt werden. Am Samstagmorgen wird die Rallye von Gap über zwei Prüfungen nach Osten ziehen. Die Entscheidung «La Bréole - Selonnet» wird zweimal absolviert, bevor die Besatzungen nach Monaco reisen. Der letzte Tag findet weiter westlich des Fürstentums statt als üblich, mit der zweimaligen Passage der zwei Prüfungen.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Bei der Rallye Monte-Carlo in diesem Jahr habe ich in dieser neuen Rolle ein ganz anderes Gefühl. Man sieht die Autos in der Werkstatt und darf nicht daran denken, sie zu fahren, sondern man sorgt dafür, dass alle im Team für die erste Runde der Saison bereit sind. Die Atmosphäre im Team ist sehr gut. Letztes Jahr um diese Zeit war es die erste Rallye für alle drei Fahrer im Yaris WRC, und dennoch kämpften Sébastien (Ogier) und Elfyn (Evans) beide um den Sieg. Jetzt sind sie mit dem Auto besser vertraut, daher sollten sie in einer stärkeren Position sein. Wie wir wissen, ist Monte wahrscheinlich das anspruchsvollste Ereignis des Jahres, und es kann immer Überraschungen geben, und die Wetterbedingungen können eine große Rolle spielen. Aber ich fühle, dass wir gut vorbereitet sind. Der Wechsel zu einem anderen Reifenlieferanten ist normalerweise eine große Veränderung, und dies war der Schwerpunkt der Teamtests für die Monte. Man muss sich mit den neuen Pirelli-Reifen vertraut machen und das Auto richtig einstellen. Es hat ziemlich viel Schnee in der Gegend gegeben, aber wir konnten alle verschiedenen Reifenoptionen unter den verschiedenen Bedingungen ausprobieren, und dies wird eine wertvolle Information für die Rallye sein.«

Sébastien Ogier: «Jeder weiß, dass die Rallye Monte-Carlo die Rallye ist, die ich am meisten gewinnen konnte. Aber es ist eine Rallye, der man sich mit viel Demut stellen muss, weil es mit den Bedingungen immer schwierig ist und man wirklich klug sein muss, um sie zu gewinnen. Dieses Jahr wird es sich anders anfühlen als sonst: Für mich gab es immer massive Unterstützung, aber selbst wenn sie physisch nicht am Straßenrand da sein werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Unterstützer vor dem Fernseher jubeln werden. Ich werde versuchen, sie glücklich zu machen. Ich bin besser auf diese Saison vorbereitet, nachdem ich einige Rallyes im Yaris WRC absolviert habe, und das gibt mir mehr Selbstvertrauen. Dennoch müssen wir uns an die neuen Reifen anpassen, insbesondere bei der Rallye Monte Carlo, wenn wir ein größeres Paket zur Verfügung haben als bei jeder anderen Veranstaltung. Aber ich freue mich darauf, denn für mich ist es ein interessanter Aspekt der Rallye: zu versuchen, die beste Reifenstrategie zu entwickeln und sie so gut wie möglich einzusetzen.»

Elfyn Evans: «Es war eine starke erste Saison für mich mit dem Team im Jahr 2020, aber natürlich gab es auch an einigen Stellen Elemente der Entdeckung. Jetzt, zwölf Monate später, bin ich ein bisschen besser mit meiner Umgebung vertraut und das sollte den Start ins neue Jahr erleichtern. Aber es ist immer sehr wettbewerbsfähig, deshalb müssen wir uns weiter verbessern und immer besser werden wollen. Es gibt einige Klassiker im Kalender, die immer Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die man für cool hält, um zu gewinnen, und die Rallye Monte-Carlo ist offensichtlich eine davon. Normalerweise sind die Prüfungen sehr schön und ich fahre sehr gerne, aber natürlich können die Bedingungen es ziemlich schwierig machen, besonders wenn es dunkel ist und Schnee und Eis liegen und es wirklich schwierig ist zu beurteilen, wie viel Grip Sie haben. Beim Testen mit den neuen Pirelli-Reifen hatte ich zwei recht unterschiedliche Tage in Bezug auf die Bedingungen, und das war gut, um die verschiedenen Optionen zu erkunden, die wir für diese Rallye zur Verfügung haben.»

Kalle Rovanperä: «Es war letztes Jahr eine sehr kurze Saison. Es fühlt sich im Grunde so an, als würden wir nur zum nächsten Event gehen, nicht als würden wir eine neue Saison beginnen. Ich habe letztes Jahr viel gelernt, aber die Saison war zu kurz und ich bin immer noch nicht so viele Kilometer in diesem Auto gefahren. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel mehr fahren können und dann wird das Gefühl immer besser. Die Rallye Monte-Carlo war schon immer die schwierigste Rallye im Kalender. Ich möchte versuchen, besser als letztes Jahr zu sein und ein bisschen mehr Druck ausüben, aber es ist immer sehr einfach, einen Fehler zu machen. Hoffentlich können wir eine saubere Rallye und ein gutes Ergebnis erzielen. Es war interessant, mit den Pirelli-Reifen unter geeigneten Monte-Bedingungen zu testen: Wir hatten trockene Bedingungen sowie Schnee und Eis, und ich hatte ein ziemlich gutes Gefühl.»