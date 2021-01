Alpine A110 kehrt zur Rallye Monte Carlo zurück

Cedric Robert in seiner Alpine A110

Der ehemalige Peugeot-Werkspilot Cedric Robert wird bei der Rallye Monte Carlo, dem Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft 2021, eine der fünf genannten Alpine A110 steuern.

Cedric Robert kann nicht anders als zu lächeln. Der ehemalige Peugeot-Werksfahrer weiß, dass ihn bei der Rallye Monte-Carlo nächste Woche (21. - 24. Januar) etwas Besonderes erwartet. Und er hat Recht. Robert ist einer von fünf Fahrern, die an Bord eines Namens, der für den traditionellen Saisonauftakt steht, in den französischen Alpen fahren: Alpine A110.

Und es passt, dass das Auto 50 Jahre nach seinem größten Moment in diesen Gegenden wieder bei der Rallye Monte Carlo sein wird, die Ove Andersson 1971 diese Rallye in einem originalen A110 gewann.

Roberts Auto ist natürlich ein Stück von der Version entfernt, mit der der Schwede bei einer der schneereicheren Rallyes in Erinnerung einen Start-zu-Ziel-Sieg errungen hat. Das Mittelmotor-Format mit Hinterradantrieb bleibt erhalten, aber Roberts Auto verfügt über einen Turbolader und ein gutes Stück mehr Leistung als seine Vorgänger. Aber das Gefühl ist das gleiche.

«Der Alpine ist ein sehr gutes Auto», sagte Robert. «Es ist ein schönes Auto zu fahren, egal wie viel Erfahrung man hat, es ist ein einfaches Auto zu fahren. Es ist vorhersehbar. Und es ist so schön, mit der Geschichte des Autos zu dieser Veranstaltung zu kommen, bei der man an Namen wie Jean-Pierre Nicolas oder Jean-Luc Thérier denken kann. Ich freue mich, dieses Auto bei der Monte Carlo zu steuern und mich an die Geschichte und diese Leute zu erinnern.»

Anderssons Gefühl war das gleiche wie bei der ursprünglichen Alpine, wenn es um das Gleichgewicht und die Haltung ging. Bis es zum Schnee kam…

Damals sagte Andersson: «Auf dem Schnee musste man das Auto wirklich um die Ecken werfen, damit es reagiert, aber auf dem trockenen Asphalt lenkte es sich unglaublich gut. Als Fahrer war die Alpine das beste Auto für mich und es war unglaublich für mich, den Monte darin zu gewinnen.»

Alpine gewann 1971 die Internationale Rallye-Meisterschaft, einen Vorläufer der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Mit weiteren drei Siegen auf dem höchsten Niveau der Rallye wäre Andersson der diesjährige Fahrer-Champion geworden, wenn es einen solchen Titel vor einem halben Jahrhundert gegeben hätte.

Nächste Woche wird der Fokus von Robert auf der FIA RGT-Klasse liegen, aber Erfolge jeglicher Art werden vom berühmten blauen Auto, der blauen Königin aus Frankreich gefeiert.