Huyndai startet erneut Mission «Titelverteidigung»

Im letzten Jahr ist Hyundai bei der Rallye Monte Carlo perfekt in das erste Jahr der Verteidigung des Herstellertitels in der Rallye-Weltmeisterschaft gestartet, Thierry Neuville siegte und führte wie Huyndai die Tabelle

Und genau das ist auch 2021 das Ziel des nahe Frankfurt ansässigen WM-Teams des südkoreanischen Herstellers: Sieg beim Saisonauftakt und wieder mit der Tabellenführung zum zweiten von zwölf WM-Läufen, diesmal Ende Februar im Lappland, zu reisen.

«Es ist der Beginn unserer achten Saison an der Spitze des Rallyesports und wir sind erneut zum Kampf bereit», sagte der Teamdirektor Andrea Adamo. «Wir alle haben hart gearbeitet, um zu gewährleisten, dass sich das in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 erzielte Momentum in eine neue Saison überträgt. Es wird ein weiterer intensiver Wettkampf, weshalb wir von Anfang an in Bestform sein müssen.»

Die Rallye Monte-Carlo hat für ihre Ausgabe für 2021 wegen der Corona-Krise einige Änderungen vornehmen müssen, bleibt aber eine der herausforderndsten Rallyes im WRC-Kalender. Es sind drei mit Action gefüllte Tage in Frankreich vorgesehen, bevor die Teams für den Abschlusstag gen Süden nach Monaco ziehen.

Es gibt einen neuen, stark geänderten Zeitplan und mit Pirelli einen neuen Reifenlieferanten, aber die wechselhaften, unvorhersehbaren Wetterbedingungen und die sich immer ändernden Streckenverhältnisse bleiben, ob trocken, Asphalt, Eis und Schnee.

Hyundai vertraut seiner alten und bewährten Crew mit Thierry Neuville und seinem neuen Beifahrer Martijn Wydaeghe, Ott Tänak und Martin Järveoja sowie Dani Sordo und Carlos del Barrio für drei i20 WRC.

«Die Rallye Monte Carlo ist immer eine Herausforderung, vielleicht die größte der Saison», gestand Tänak. «Das Wetter ist immer wechselhaft, weshalb man an diesem Ort erwarten kann, alles gleichzeitig zu erleben, wie es bei unserer ersten Rallye von 2020 der Fall war.» Tänak hatte bei seiner Hyundai-Premiere einen Horror-Crash mit dem i20 WRC.

Neuville erzielte vor einem Jahr seinen ersten Sieg im Fürstentum an der Côte d’Azur. Mit dem neuen Co-Piloten Martijn Wydaeghe an seiner Seite hofft er auf die Wiederholung in dieser Woche.

«Die vergangenen zwei Ausgaben waren für das Team hervorragend, als wir 2019 den Sieg um gerade zwei Sekunden verpassten und dann 2020 unseren ersten Sieg erzielten», sagte Neuville. «Es wird meine erste Veranstaltung mit Martijn als Beifahrer sein, und wir arbeiten hart an der Vorbereitung, obwohl sie für uns beide eine sehr große Herausforderung sein wird.»

Die zweimaligen Sardinien-Sieger Sordo/del Barrio werden in Monte-Carlo ihren letzten Einsatz als Crew haben. «Dies ist meine letzte Rallye mit Carlos, und wir wollen uns mit einem Hoch verabschieden», kommentierte Sordo. «In Monte-Carlo ist es immer wichtig, weise Entscheidungen hinsichtlich der Reifen zu treffen und richtig gute Informationen von den Schotter- und Wetter-Crews zu erhalten.»