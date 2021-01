Die neue WM-Saison beginnt am Donnerstag

Im Zeichen der Corona-Pandemie eröffnet wieder traditionell die Rallye Monte unter strengen Auflagen und ohne Zuschauer am Donnerstag die neue Saison der Rallye-Weltmeisterschaft-

Nur 46 Tage, nachdem Sébastien Ogier seinen siebten Weltmeistertitel besiegelt hatte, wird die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021 am Donnerstag (21. Januar) bei der berühmten Rallye Monte-Carlo eröffnet. Zwölf Läufe warten auf vier Kontinenten in einer Saison, die den Vorhang für die World Rally Car-Ära fallen lässt. 25 Jahre nach ihrer Einführung werden World Rally Cars 2022 einer neuen Hybridgeneration Platz machen.

Ogier startet in seine letzte WRC-Saison und führt den mit dem Vorjahr identischen Kader im Toyota Gazoo Racing unter der neuen Leitung von Jari-Matti Latvala an. Er wird im Yaris WEC von Elfyn Evan, dem Vizemeister der Meisterschaft 2020, und Kalle Rovanperä, unterstützt.

Ogier peilt seinen achten Monte-Carlo-Sieg auf Straßen in der Nähe seines Geburtsortes an, der Gastgeberstadt Gap in den französischen Alpen. Aber der 37-Jährige hält nichts für selbstverständlich, besonders nach einem Testcrash letzte Woche.

«Jeder weiß, dass die Rallye Monte-Carlo die Rallye ist, die ich am meisten gewinnen möchte. Aber es ist eine Rallye, der man sich mit viel Demut stellen muss, weil es mit den Bedingungen immer schwierig ist und man wirklich klug sein muss, um sie zu gewinnen», sagte der Titelverteidiger.

Die Rallye, die ihr 110-jähriges Bestehen feiert, ist die unvorhersehbarste im Kalender. Die Bedingungen können von Schnee und Eis bis hin zu nassem und trockenem Asphalt auf derselben Prüfung variieren. Dies macht die Reifenauswahl teuflisch schwierig, aber von entscheidender Bedeutung, wenn Teams nach dem besten Kompromiss suchen.

Der italienische Hersteller Pirelli kehrt nach zehnjähriger Abwesenheit als Reifenlieferant der Meisterschaft zurück, um ein weiteres Element der Unsicherheit hinzuzufügen, aber es ist eine Herausforderung, die Ogier genießt.

«Wir müssen uns an die neuen Reifen anpassen, insbesondere bei der Rallye Monte-Carlo, wenn wir ein größeres Paket zur Verfügung haben als bei jeder anderen Veranstaltung. Aber ich freue mich darauf, denn für mich ist es ein interessanter Aspekt der Rallye: Zu versuchen, die beste Reifenstrategie zu entwickeln und sie so gut wie möglich einzusetzen», führte Ogier weiter aus.

Hyundai Motorsport verteidigt den Herstellertitel, wobei Thierry Neuville, der Vorjahressieger, und Ott Tänak als Stammpiloten den Angriff anführen sollen. Neuville startet mit einem Mann neben sich, nachdem er sich letzte Woche mit Beifahrer Nicolas Gilsoul getrennt hat. Martijn Wydaeghe ersetzt ihn, aber die beiden haben noch nicht zusammen getestet. Dani Sordo pilotiert den dritten i20, ein Auto, das er während der Saison mit dem Irländer Craig Breen teilen wird.

Teemu Suninen und der Brite Gus Greensmith treten im Fiesta von M-Sport Ford an, der Finne Suninen hat ehemaligen Beifahrer Mikko Markkula neben sich. Takamoto Katsuta im vierten Toyota Yaris WRC und Pierre-Louis Loubet im vierten Hyundai i20 WRC vervollständigen die Spitzenreiter in der Liste mit 84 Nennungen.

Die Rallye beginnt am Donnerstagmittag in Gap und die Teilnehmer müssen sich 14 Prüfungen auf 257,64 km stellen, bevor die Rallye am Sonntagnachmittag in Monaco, auch ohne Zuschauer, endet.