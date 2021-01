Keine Berufung von Tänak gegen Strafe

Ott Tänak, der bei der Rallye Monte-Carlo doppelt dafür bestraft wurde, viele Kilometer auf drei Rädern gefahren zu sein, wird gegen diese Entscheidung keine Berufung einlegen, auch wenn er das Recht dazu hat.

Tänak musste nach diesem Verstoß gegen die FIA-Bestimmungen auf weitere Teilnahme am Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft verzichten und wird daraufhin für ein Weltmeisterschaftslauf suspendiert, falls er dies in diesem Jahr noch einmal so handelt.

Gegenüber DirtFish hält der Weltmeister von 2019 diese Sanktion für übertrieben.

«Mein erster Eindruck war, dass es ziemlich hart war. Ich wusste nicht, dass ich so kommen würde, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, aufgeben zu müssen war schwer genug. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, nach der Rallye von einem Rennen suspendiert zu werden! Wenn man mit einem platten Reifen mit 50 km/h auf einem beschädigten Rad fährt, aber sehr vorsichtig ist und nichts Verrücktes tut, muss man dafür bestraft werden? Wir haben versucht, so vorsichtig wie möglich zu sein.»

Im Missverständnis dieser suspendierten Sperre war Täank auch überrascht über die niedrige Geldbuße, die gegen Konkurrenten verhängt wurde, die ihre Helme nicht befestigt hatten, als sie in die Prüfungen gestartet waren: unter anderem Sébastien Ogier, Carlos del Barrio oder Martijn Wydaeghe.

«Andere Leute fuhren mit offenen Helmen, was bei einem Unfall sofort tödlich sein kann… und ihr Leben ist 400 Euro wert, verglichen mit dem, was wir getan haben?», fragt sich der Hyundai-Pilot.