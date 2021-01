Kalle Rovanperä kommt seinem ersten Sieg näher

Kalle Rovanperä war bei der 89. Rallye Monte Carlo mit P3 auf Kurs zu einem reinen Toyota-Podium, ein Reifenschaden am Sonntagmorgen aber verhinderte dies und warf ihn auf dem vierten Platz zurück.

Laut Kalle Rovanperä war der vierte Platz bei der Rallye Monte-Carlo am vergangenen Wochenende ein Spiegelbild der Fortschritte, die er in den letzten zwölf Monaten erzielt hat. Der 20-jährige Finne, der in der vergangenen Saison bei seinem Debüt bei Toyota Gazoo Racing einen fünften Platz bei der Saisoneröffnung im Fürstentum erzielte, halbierte diesmal den Abstand zum Sieger. Er führte am Freitag eine Prüfung an und wurde auf der ersten Prüfung am Sonntagmorgen von einem platten Reifen im Kampf mit Thierry Neuville um den letzten Podestplatz gestoppt.

«Ich denke, es hat eine große Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr gegeben. Ich bin letztes Jahr nicht so viel auf Asphalt gefahren, der einzige Event, den ich seit der Monte in der letzten Saison auf diesem Untergrund gemacht habe, war Monza Ende des Jahres», sagte Rovanperä. «Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal mit einem sehr guten Speed gekämpft habe. Es fühlte sich an, als würde ich das Podium richtig verfolgen. Ich freue mich darüber und das macht es zu einem guten Wochenende. Die Bedingungen waren nicht so einfach, aber wir haben es geschafft, ein konstantes Tempo zu halten, das viel schneller war als im letzten Jahr.»

Als er über das Reifenproblem am letzten Tag sprach, bei dem er vom dritten auf den vierten Platz zurückfiel, fügte er hinzu: «Ich denke, es war Pech. Ich konnte nichts sehen und beim zweiten Mal in dieser Prüfung sah ich erneut nach, was es verursachte, aber ich konnte nichts sehen. Es war unglücklich, aber so geht es. Jetzt freuen wir uns auf die Arctic in meiner Heimat Finnland und einen Untergrund, auf der ich mehr zu Hause bin.»