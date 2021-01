Suninen zu seinem Crash bei der Rallye Monte Carlo

Teemu Suninen erlebte 2021 die kürzeste Rallye Monte Carlo seines Lebens, nach wenigen Kilometern auf der ersten Prüfung war der Saisonauftakt nach einem spektakulären Crash im Ford Fiesta WRC frühzeitig beendet.

Teemu Suninen, der in dieser Saison ein Teilprogramm absolviert, begann sein Jahr auf die schlechteste Art und Weise, indem er auf der ersten Prüfung sich mit dem Ford Fiesta überschlug. In seiner finnischen Heimat nahm er zu diesem Vorfall und den möglichen Auswirkungen Stellung.

«Es gab Diskussionen über diesen Unfall. Das Team musste einen wirklich harten Job machen, um nach Monte-Carlo zu gelangen. Es gab Einschränkungen bei COVID-19, Haushaltsprobleme, ganz zu schweigen vom Brexit! Das Team hat vier Wochen lang sehr schwer gearbeitet, daher war es für alle eine große Enttäuschung, dass es so früh endete. Es wäre toll gewesen, ihnen etwas anders zu danken.»

Nach der Rallye Monte Carlo kann Teemu Suninen beim zweiten Lauf bei der Rallye Arctic in seiner finnischen Heimat einiges wieder zurechtbiegen. Sein Programm umfasst sieben Runden in der WRC, die anderen fünf werden normalerweise von Adrien Fourmaux am Steuer des zweiten Ford Fiesta WRC absolviert. Gus Greensmith hingegen absolviert die komplette Saison für M-Sport Ford.

«Ich weiß noch nicht, ob der Abflug meine Zukunft wirklich beeinflussen wird. Der Unfall ist ein weiteres Fragezeichen, das zu den Problemen und der Planung des Gesamtprogramms sowie zur Situation in England beiträgt. Die Situation wird weiterhin sehr schwierig sein. Die Winterrallye war für unser Team noch nie so wichtig. Die Erwartungen sind dennoch immer noch hoch. Wir werden sehen, aber das Budget ist durch meinen Unfall schwer belastet.»