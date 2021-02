Hyundai wartet für Hybrid auf Okay aus Südkorea

Das im unterfränkischen Alzenau agierende Motorsport-Team von Hyundai wartet für die Entwicklung und den Bau der ab 2022 in der Rallye-Weltmeisterschaft vorgeschriebenen Hybrid-Autos auf grünes Licht aus Seoul.

Während M-Sport Ford und Toyota ihre Teilnahme mit 2022 Rally1-Fahrzeugen schon bestätigt haben, muss Hyundai Motorsport für die nächste Saison erst noch mit der Arbeit an seinem brandneuen Hybridmotor beginnen. In einem Monat, in dem erwartet wird, dass seine Konkurrenten damit anfangen, diese Autos schon zu testen, die einigen der revolutionärsten Vorschriften in der Geschichte der Rallye entsprechen, wartet das Team auf die noch fehlende Genehmigung durch Hyundai Motorsports am Hyundai-Hauptsitz in Seoul für die Entwicklung der Fahrzeuge nach den ab 2022 gültigen Vorschriften.

Auf die Frage von DirtFish, wo Hyundai im Rennen bis 2022 sitzt, antwortete der Motorsportchef Andrea Adamo nicht besonders erfreut: «Ich habe nichts zu sagen. Wenn ich die Erlaubnis habe, das Auto für 2022 zu bauen, werde ich damit beginnen. Ich freue mich für Malcolm (Anmerkung: Wilson von M-Sport) und Toyota, dass sie vorne sind, alles Gute für sie.»

Adamo fügte eine weitere Erklärung hinzu, wie es für Hyundai für das nächste Jahr aussieht: «Grundsätzlich haben wir noch nicht begonnen, denn wenn ich nicht über das Budget und die Genehmigung dazu verfüge, kann ich es nicht tun. Hier steht nicht ‚Adamo Motorsport’. Bisher und wie ich schon oft sagte, ist das Hyundai-Management immer noch nicht so überzeugt, dass Hybrid der richtige Weg ist, also warte ich auf das endgültige grüne Licht, um dies zu tun.»

Die millionenschwere Entscheidung, die nächste Maschinengeneration der Rallye-Weltmeisterschaft zu genehmigen, muss von der Hyundai Motor Company getroffen werden. Adamo wies darauf hin, dass er sich des Zeitplans bewusst ist.

Adamo frustriert

«Ich bin Andrea Adamo», sagte er. «Ich bin ein kleiner italienischer Einwanderer, der in Deutschland lebt und versucht, sein Bestes im Motorsport zu geben. Ich bin niemand, der Erpressungen an das Hyundai-Chefetage sendet und sagt: ‚Aber es gibt eine Frist!’. Wenn sie es mir im Juni sagen, werden wir das Auto im Juni machen und versuchen, hart zu arbeiten. Jeder weiß, je später wir anfangen, desto mehr müssen wir später aufholen. Wir werden sehen, was los ist.»

Und mit viel Frust: «Aber wenn ich nicht da bin, wünsche ich den anderen alles Gute. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir vielleicht für das Jahr 2022 sein werden oder nicht. Bisher habe ich alles getan, um die FIA zu unterstützen. Wir haben zwei Hybrid-Kits gekauft, weil die FIA mich gebeten hat, zwei Kits zu kaufen, damit etwas passiert. Ich helfe ihnen gerne mit dem Geld, das ich hatte, aber mehr kann ich nicht tun.»