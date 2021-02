Balance für Entwicklung der 21er Autos und 22er Autos

Es gibt zusätzliche Arbeit im Jahr 2021 für Teams, die die nächste Generation der Hybrid-World Rally Cars entwickeln und sich intensiv um die Performance der aktuellen Rallyefahrzeuge kümmern müssen.

In früheren Zeiten hätte sich das Testteam darum gekümmert. Diese Tage sind vorbei. Jetzt geht es in einer Woche um Entwicklung, in der nächsten um Wettbewerb. Die Anforderungen eines Rallye-Weltmeisterschaftsteams mit diesen Vorgaben waren noch nie so stark im Fokus wie jetzt. Toyota, Hyundai und M-Sport Ford haben sich alle zu dieser Saison verpflichtet, in dem Wissen, dass sie dies mit einem Auge - manchmal eineinhalb oder sogar zwei - für die nächste Saison tun müssen.

Die Anforderungen der Fahrer, das diesjährige Auto immer schneller zu machen, mit dem Wunsch in Einklang zu bringen, zu wissen, dass das für 2022 neue Metall in Monte Carlo in weniger als 12 Monaten perfekt mit Hybrid synchronisiert wird und schneller als alles andere durch die französischen Alpen rasen zu können, ist nicht einfach.

«Die Ressourcenbilanz des Autos 2022 ist eines der schwierigsten Dinge», sagte Tom Fowler von Toyota. «Wir sind WRC-Teams, keine F1-Teams. Wir sind nicht darauf vorbereitet, jedes Jahr eine völlig neue Entwicklung des Autos oder eine enorme Vorbereitung durchzuführen, während wir gleichzeitig ein anderes Chassis für das neue Reglement entwickeln. In Zeiten von Reglementssänderungen ist dies eine enorme Arbeitsbelastung für das gesamte Team, und das ist schwer auszugleichen.»

Fowler führte weiter aus: «Um es einfach auszudrücken: Die Ingenieure verstehen alle, dass die Zukunft wichtig ist und arbeiten an der vom Management vorgegebenen Priorität. Sobald jedoch die aktuelle Rallye beginnt und wir Feedback zu Problemen oder Fahrerkommentaren erhalten, wenn wir testen, sind mehr Jobs erforderlich, um die Dinge besser zu machen, oder wenn Sébastien Ogier und die anderen Fahrer uns fragen: ‚Haben Sie darüber nachgedacht? Ja, diese Dinge wären schön, aber wir müssen das auch mit einem neuen Auto in ein paar Monaten in Einklang bringen.»

Konflikt: 21er und 22er Autos

Und nicht irgendein neues Auto. Die Rally1-Fahrzeuge des nächsten Jahres werden bahnbrechend sein, da sie neben der internen Verbrennung auch elektrische Energie kombinieren. Aber es gibt noch eine Saison, die 2021 gewonnen werden muss.

Und die Entscheidung, wann ein Motor-Upgrade durchgeführt werden soll, ist wichtiger denn je. Traditionell hat Toyota seine Motorenentwicklung rechtzeitig zur Rallye Finnland Mitte der Saison herausgebracht. Diese Verbesserungen werden dann für die folgenden zwölf Monate ausgeführt. Ein ähnlicher Zeitrahmen im Jahr 2021 würde für diesen Motor eine Lebensdauer von nur sechs Monaten bedeuten, bevor für 2022 eine Hybrideinheit daneben gearbeitet wird.

In Bezug auf den Motor ist die offensichtliche Frage: Lohnt es sich, die Motorentwicklung für dieses Jahr zu verbessern, in der Hoffnung, ab 2022 einen Motor zu liefern, der mehr auf Hybrid ausgelegt ist?

Fowler hat diese Entwicklung kommen sehen. «Ein Ingenieur und das Management des Teams denken vielleicht, dass die Leistung von 2021 in den folgenden fünf Jahren gegen einen besseren Motor eingetauscht werden muss, aber wenn der Fahrer das Pedal drückt? Was ist dann?», sagt er.

Für diese Saison gibt es ein größeres Bild. Das Denken muss über das Hier und Jetzt hinausgehen, und es ist das Team, das das Beste ausbalanciert, das einen größeren Anteil an längerfristigem Ruhm haben könnte.

Quelle: DirtFish