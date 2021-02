Arctic: Kein Vorzeige-Ergebnis für M-Sport Ford

M-Sport Ford belegte mit den zwei Ford Fiesta WRC wie beim Saisonauftakt nun auch beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im hohen Norden Finnlands die Plätze acht und neun.

Während die Pisten bei vollen Winterbedingungen unglaublich aussahen, passten die Hochgeschwindigkeitsabschnitte, die einen Großteil der Veranstaltung charakterisierten, nicht vollständig zum Fiesta, und das Team konnte deswegen nicht um Spitzenpositionen wie geplant kämpfen.

Nach der Analyse der Daten bleibt der Fiesta unter den richtigen Bedingungen so wettbewerbsfähig wie nie zuvor, so die Einschätzung von M-Sport. Sowohl Teemu Suninen als auch Gus Greensmith fahren gut und markieren in den kniffligen, technischeren Abschnitten Spitzenzeiten. Das Team wird versuchen, dies im Verlauf der Saison zu nutzen.

An anderer Stelle in der Kategorie WRC 2 behauptete sich Adrien Fourmaux gegen ein starkes und erfahrenes Feld und war mit dem Schneespezialisten und Rallye-Schweden-Rekordhalter Eyvind Brynildsen in einem intensiven Kampf um den vierten Platz verwickelt. Aber als es so aussah, als würde der junge Franzose am Samstag Nachmittag die Position zurückerobern, versenkte er beim zweiten Durchgang der Mustalampi (WP 6) in einem Graben, nur wenige Kilometer vom Ziel dieser Prüfung entfernt. Fourmaux absolvierte nach dem Re-Start die zwei letzten Entscheidungen und sicherte sich den sechsten Platz in der WRC2.

Teamchef Richard Millener sagte: «Ich denke, wir können uns alle einig sein, dass die Prüfungen fantastisch waren und was für eine Top-Arbeit die Organisatoren hier in Rovaniemi geleistet haben. Es war nicht ganz unser Wochenende, aber wir wissen, wo wir verlieren und wo wir uns verbessern müssen. Wir sind immer noch unter den richtigen Bedingungen wettbewerbsfähig und haben einige gute Zeiten von Teemu und Gus in den eher technischen Abschnitten gesehen, in denen wir wissen, dass wir schnell sein können. Beide Fahrer sind an diesem Wochenende sehr gut gefahren, und obwohl wir nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben, können wir aus den Daten viele positive Ergebnisse ziehen und versuchen, im Verlauf der Saison darauf aufzubauen.»

Millener weiter: «In der Kategorie WRC 2 war es auch großartig zu sehen, wie Adrien mit einigen der Schneespezialisten bei seiner dritten Winterrallye und ersten Erfahrung mit solchen Bedingungen kämpfte. Er hatte das Pech, am Samstag stecken zu bleiben, da es in normalen Zeiten viele Zuschauer gegeben hätte, um ihn in Sekundenschnelle wieder auf die Straße zu bringen. Aber so geht es manchmal. Er hat viel Wissen für die Zukunft gesammelt, und manchmal braucht man diese Erfahrungen, um eine Karriere zu gestalten.»

Teemu Suninen erklärte: «Unsere Rallye war ziemlich gut, ohne Probleme oder Fehler, und ich habe die Prüfungen sehr genossen. Das Auto fühlte sich wirklich gut an, und ich würde sagen, dass dies eine der Rallyes ist, die mir in meiner Karriere mit wirklich schönen Winterbedingungen am meisten Spaß gemacht hat. Natürlich war es ein bisschen enttäuschend zu sehen, dass die Zeiten nicht dort waren, wo wir sie haben wollten, aber wir haben uns schon bei den schnellen Rallyes schwer getan. In den langsameren Abschnitten war das Tempo gut und wir gehörten zu den schnellsten Fahrern. Hier können wir also versuchen, bei den nächsten Veranstaltungen etwas zu bewirken.»

Gus Greensmith merkte an: «Insgesamt würde ich sagen, dass es ein ziemlich gutes Wochenende für uns war. Die Prüfungen waren unglaublich und ich war mit meinem Fahren zufrieden - besonders am Samstagmorgen. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun und es wird immer mehr zu lernen geben. Es war auch ein bisschen enttäuschend, in der ersten Etappe so viel Zeit verschenkt zu haben, weil uns das für den Rest der Veranstaltung behindert hat. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich an diesem Wochenende mitnehmen werde - zu wissen, dass es mir hilft, mein Potenzial zu zeigen.»

Adrien Fourmaux meinte: «Das Endergebnis war nicht das, das wir wollten, aber ich bin trotzdem glücklich, denn unser Ziel war es, unser Tempo während des gesamten Wochenendes zu verbessern, und genau das haben wir getan. Wir waren zu Beginn der Rallye 0,7 Sekunden pro Kilometer von den Top-Jungs entfernt, und bis zur letzten Prüfung waren es nur 0,2 Sekunden pro Kilometer. Ich habe viel gelernt, was für mich auf dieser unbekannten Oberfläche das Wichtigste war, und ich bin wirklich froh, diese Rallye absolviert zu haben. Die Prüfungen waren unglaublich und es hat so viel Spaß gemacht zu fahren. Es ist nur eine Schande für das Team und meine Sponsoren, dass wir unser volles Potenzial nicht ausschöpfen konnten, und das tut mir leid.»

Endstand nach 10 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:03:49,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 17,5 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 19,8 4 Breen/Nagle (IRL), Hyundai + 52,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:01,5 6 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota + 1:37,8 7 O. Solberg/Marshall (S/GB), Hyundai + 1:39,0 8 Suninen/Markkula (FIN), Ford + 2:09,0 9 Greensmith/Edmondson (GB), Ford + 3:39,4 10 Lappi/Ferm (FIN), VW R5 + 6:07,0

Fahrer-WM nach 2 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 35 3 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 32 4 Evans/Martin (GB), Toyota 31 5 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 27 6 Breen/Nagle (IRL), Hyundai 16 7 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 16 8 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 11 9 Mikkelsen/Floene (N), Skoda 6 10 O. Solberg/Marshall (S/GB), Hyundai 6