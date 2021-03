Mads Östberg soll im Citroën WRC2-Titel verteidigen

Citroën setzt den WRC2-Champion Mads Östberg auch 2021 im C3 Rally2 auf den Titelgewinn in dieser Kategorie der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bei sieben geplanten WRC-Läufen an.

Citroën Racing bekräftigt sein Vertrauen in Mads Östberg und seinen Beifahrer Torstein Eriksen, die im C3 Rally2 den WRC2-Titel verteidigen sollen. Das Tagai Racing Technology-Team, für das die norwegische Crew bereits an der ungarischen Rallye-Meisterschaft teilnimmt, wird dieses neue Programm in der Elite der Rally2-Rennen leiten.

Mit mehr als 130 Starts in der Rallye-Weltmeisterschaft, und nicht weniger als 18 Podestplätzen in der Kategorie der Spitzenklasse, ist Mads Östberg zweifellos eine der führenden Figuren in der WRC. Der Norweger ist seit einigen Jahren ein wichtiges Mitglied der Citroën Racing-Familie und hat sich im Laufe der Zeit als idealer Fahrer für die Entwicklung der neuen Speerspitze der Citroën Racing-Kundenrennserie etabliert: C3 Rally2. Seine Erfahrung im Rennsport auf höchstem Niveau, kombiniert mit dem Fachwissen der Citroën Racing-Ingenieure, hat es den C3 Rally2 ermöglicht, eine der leistungsstärksten Waffen seiner Klasse zu werden.

Mads Östberg und Torstein Eriksen holten sich vier Gesamtsiege in der WRC 2 auf verschiedenen schwierigen Oberflächen wie dem Eis von Monte-Carlo, dem schwedischen Schnee, den schnellen und rauen Schotterstraßen Estlands und dem italienischen Asphalt und sicherten sich im Citroën C3 Rally2 den WRC2 Weltmeistertitel 2020. Dieser Titel krönt die anderen, die in Europa von Alexey Lukyanuk, in Frankreich von Yoann Bonato und Jean Baptiste Franceschi, in Italien von Andrea Crugnola und in Spanien von Pepe Lopez gewonnen wurden.

Östberg in Ungran und in der WRC

Das Paar Mads Östberg/Torstein Eriksen hat sich bereits mit der Unterstützung von Citroën Racing entschlossen, seinen WRC2-Weltmeistertitel zu verteidigen. Die Besatzung kann sich auf die nachgewiesene Wettbewerbsfähigkeit des C3 Rally2 verlassen, insbesondere jetzt, da er vom französischen Hersteller in diesem Winter mit neuen Upgrades ausgestattet wurde. Zusätzlich zu den acht in Ungarn ausgetragenen Runden werden Mads Östberg und Citroën Racing daher bei sieben Veranstaltungen im WRC-Kalender in einem vollständigen WRC 2-Programm antreten, dessen genaue Details noch festgelegt werden müssen.

Didier Clément, Leiter Customer Racing, Citroën Racing: «Mads Östberg gehört zu einer ausgewählten Anzahl von Fahrern, die bei einer Runde der Rallye-Weltmeisterschaft einen Gesamtsieg errungen haben. Daher hat er in Bezug auf seine Geschwindigkeit sicherlich nichts zu beweisen. Nachdem wir 2020 mit der C3 Rally2 den WRC2-Weltmeistertitel gewonnen haben, sind wir stolz darauf, unsere seit vielen Jahren bestehende Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen. Unser Ziel für diese neue Saison in der WRC2 ist klar: einen weiteren Weltmeistertitel zu gewinnen. Mads und C3 Rally2 bilden die ideale Kombination, um unser Ziel zu erreichen. “

Mads Östberg: «Natürlich freue ich mich sehr, die Arbeit mit Citroën Racing fortsetzen zu können. Wir haben uns im Laufe der Jahre gut kennengelernt und der im Jahr 2020 gewonnene Weltmeistertitel zeigt deutlich, wie effektiv unsere Arbeitsbeziehung ist. Ich war stark an der Entwicklung des C3 Rally2 beteiligt und bin stolz darauf, ihn in der Weltmeisterschaft fahren zu können. Die Titelverteidigung mit einem neuen Team wird eine große Herausforderung sein. Wir haben viel mit Citroën Racing und TRT zusammengearbeitet, um dieses Programm zusammenzustellen, und es hat eine Weile gedauert, bis wir eine Entscheidung getroffen haben. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Lösung gefunden haben, um unsere Ziele zu erreichen.»