Hyundai mit kompletter Mannschaft in San Remo

Hyundai wird sich bei der italienischen Rallye San Remo mit dem kompletten Kader auf die dritte Station der Weltmeisterschaft, dem Debüt der Rallye Kroatien mit der ersten Asphaltrallye 2021, vorbereiten.

So intensiv wie Hyundai im April hat sich noch kein Werksteam auf die Rallye-Weltmeisterschaft vorbereitet. Das im unterfränkischen Alzenau agierende WM-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai wird bei der einst legendären Rallye San Remo, dem zweiten Lauf zur italienischen Meisterschaft auf den engen Asphaltstraßen in den Bergen an der Riviera, mit dem kompletten Kader starten.

Das Team um den italienischen Sportchef Andrea Adamo startet beim italienischen Klassiker (8. – 11. April) mit vier Hyundai i20 WRC, um sich intensiv auf die erste Asphaltrallye des Jahres im Neuland Kroatien (22. – 25. April) vorzubereiten. Neben den Stammpiloten Thierry Neuville und Ott Tänak sowie Craig Breen, die im Aufgebot für Kroatien stehen, ist auch Oliver Solberg für San Remo gemeldet.

Zudem hat auch der Korse Pierre-Louis Loubet einen Hyundai i20 WRC vom Semi-Werksteam 2C Competition für San Remo genannt. Damit ist Aufgebot aus Alzenau komplett an der Riviera am Start.