Petter Solberg stellt seine perfekte Rallye zusammen

Es verwundert keinen, dass Petter Solberg unter seinen 190 Starts in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) das WM-Finale 2003 in Großbritannien als seine perfekte Rallye kürte, im Subrau Impreza WRC wurde er Weltmeister.

Mit der Zusammenstellung einer Rallye beauftragt, die einen Servicepark, eine Super-Sonderprüfung, drei Schotter-, drei Asphalt-Prüfungen und eine Power-Stage umfassen sollte, bestand kein Zweifel daran, warum sich der frühere Weltmeister bei der Power Stage für das Finale 2003 als sein Wochenende entschieden hatte.

«Margam Park - offensichtlich!», war die spontane Antwort von Solberg. «Hier haben Phil Mills und ich bei der Rallye Großbritannien 2003 die Weltmeisterschaft gefeiert.»

Sein Sieg war einer der denkwürdigsten Abschlüsse einer WRC-Saison. Der Mann, der gerne «Mr. Hollywood» genannt wird, konnte im Subrau einen Punktsieg gegen Sébastien Loeb (Citroën Xsara WRC) in der Fahrerwertung erringen. Richard Burns (Peugeot 206 WRC) und Carlos Sainz (Citroën Xsara WRC) konnten sich den Titel auch noch sichern. Solberg schlug damals Loeb in der Endwertung um einen Punkt. Solberg selbst sagte im Ziel: «Das perfekte Ende der perfekten Rallye.»

Es war das letzte Mal für 15 Jahre, dass jemand namens Sébastien nicht zum Weltmeister gekrönt würde.

Ein weiterer Höhepunkte von Solbergs perfekter Rallye ist Mexiko, die Startphase der Veranstaltung, aber es war eine knappe Entscheidung. «Das war eine schwierige Frage. Jeder weiß, wie sehr ich es liebe, die Menschen zu begrüßen», meinte Solberg. «Mein erster Gedanke war der Auftakt im Olympiastadion in Athen, wo wir 65.000 Menschen und eine unglaubliche Atmosphäre hatten. Aber wenn man über die Super-Special spricht, geht es so viel um Flair und das muss die Atmosphäre in Guanajuato in Mexiko sein. Es lässt meine Haare aufstehen, wenn ich nur daran denke. Das Geräusch, die Farbe, es ist einfach unglaublich - und eine sehr, sehr knifflige Prüfung, die durch die Tunnel und mit Bordsteinen überall führt!»

Als Fahrer, der von der Unterstützung der Fans profitierte, spielte dies auch eine Rolle, als Solberg PortAventura in Salou, Spanien, als seinen Servicepark auswählte. Der Mittelpunkt der Rallye RACC – Rallye Spanien befindet sich neben einem Vergnügungspark und nur wenige Gehminuten von den nahe gelegenen Stränden entfernt.

Solbergs Begründung: «Hier herrschte eine großartige Atmosphäre mit so vielen Fans und viel Action beim Wechsel von Schotter zu Asphalt im Auto. Es war wundervoll!»

Weiter wählte Solberg als Teile seiner perfekten Rallye die Schotterprüfungen El Condor in Argentinien, Whaanga Coast in Neuseeland und Ouninpohja in Finnland, die Asphaltprüfungen Col de Turini (Monte Carlo), Ampaza (Korsika) und Sisteron (Monte Carlo) und als Power Stage Margam Park (Großbritannien).