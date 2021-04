M-Sport plant komplette Saison mit Suninen

Teemu Suninen, im Vorjahr noch Vollzeitarbeiter bei M-Sport Ford in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), in diesem Jahr aber nur Teilzeitarbeiter, soll nach Plänen von M-Sport eine komplette Saison bestreiten können.

Teemu Suninen, der seit 2017 unter den Farben von M-Sport in der WRC antritt, hat trotz gemischter Ergebnisse immer noch gute Karten im britischen Team. Für diese Saison 2021 wird das Programm des Finnen im Vergleich zum ursprünglichen Plan erweitert, zunächst mit einer Teilnahme an der Rallye Kroatien nächste Woche am Steuer einer Ford Fiesta Rally2. Richard Millener, Teamchef von M-Sport, hat aber den Wunsch geäußert, ein komplettes Programm für Suninen zu ermöglichen. Und obwohl Suninen seine drei WRC-Podestplätze auf Schotter erreicht hat, glaubt Millener dennoch, dass Suninen auch mehr Qualitäten auf dem Asphalt hat.

In Kroatien wird der M-Sport-Fahrer sein Niveau in der unteren Kategorie (WRC2) unter Beweis stellen können, aber diese Teilnahme ist offensichtlich ein zweischneidiges Schwert mit der Verpflichtung, ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen, wenn es darum geht, das Vertrauen seines Teams zu sehen restauriert. in Frage.

«Das Ziel ist es, Teemu in diesem Jahr bei jedem Event zu haben. Wir arbeiten derzeit an dieser Möglichkeit. Wir haben bisher viel in ihn investiert und wollen ihn bei uns behalten. Im Moment schauen wir uns die Dinge Rallye für Rallye an, aber ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es in Kroatien läuft. Persönlich denke ich, dass Teemu auf Asphalt ein besserer Fahrer ist als auf Schotter», sagte Richard Millener. Vielleicht hofft er auch auf eine bessere Punkteausbeute mit Suninen als der Vollzeitfahrer Gus Greensmith, der seinen eigenen Erwartungen hinterherfährt.