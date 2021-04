Toyota testet mit Rovanperä in Kroatien

Während sich der Marken-Champion Hyundai mit seinem kompletten Team bei der italienischen Rallye San Remo auf den dritten Lauf der Weltmeisterschaft (WRC) vorbereitet, testet Toyota in Kroatien selbst.

Toyota Gazoo Racing, Tabellenführer in der Herstellerwertung, bereitet sich in Kroatien (Video) auf die erste Asphaltrallye des Jahres, auf die WRC-Premiere auf dem Balkan vor. Der Rivale und Titelverteidiger Hyundai möchte hingegen mit dem Einsatz des kompletten Teams bei der italienischen Rallye San Remo im realen Wettbewerb viele Erkenntnisse und Erfahrungen für die erste kroatische WRC-Premiere Ende April sammeln.

Am Mittwoch nahm Kalle Rovanperä nördlich der Landeshauptstadt Zagreb die Testarbeit im Toyota Yaris WRC auf. Der Finne, mit 20 Jahren der jüngste WRC-Leader aller Zeiten in der Fahrerdisziplin, begann seine Arbeit morgens bei Minusgraden und nutzte den ganzen Tag, um sich auf den Asphaltbelag einzustellen. In den nächsten zwei Tagen werden die Temperaturen in Kroatien milder sein und logischerweise eher dem Klima entsprechen, das für die Rallye Ende des Monats erwartet wird.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=x9MeDNOR6lM&t=24s