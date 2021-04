Ein Muss für jeden Fan: Rallye-WM von 1973 - 2020

Achtundvierzig Jahre Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit mehr als 600 WM-Läufen werden in der zweiten Ausgabe eines bemerkenswerten Buches mit Informationen und Statistiken zusammengefasst.

«The World Rally Guide» von Alexandru Dobai verfolgt die WRC von ihrem Start im Jahr 1973 bis zum Ende der Saison 2020. Die Fülle an Fakten und Zahlen ist so groß, dass es wahrscheinlich weniger zeitaufwändig ist, aufzulisten, was nicht abgedeckt ist, als aufzulisten, was vorgestellt wird.

Neu für die zweite Ausgabe ist ein mehrseitiger Einblick in den Audi Quattro, sowohl das Straßenauto als auch die fantastischen Rallye-Autos, die das Gesicht der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft mit ihrer revolutionären Allrad-Traktion verändert haben. Neu ist auch ein Einblick in die Motorsportgeschichte von Pirelli. Das italienische Unternehmen, das dieses Buch unterstützt, ist als exklusiver Reifenlieferant der Serie zur WRC zurückgekehrt.

Aber es ist die Vielzahl von Statistiken, die dieses Buch wirklich als etwas Besonderes auszeichnen. Es wurde von 796 Seiten auf überschaubarere 560 reduziert, verliert aber nichts an Inhalt. Auf jeder Seite werden zwei WM-Läufe vorgestellt, darunter die Top-10-Klassifizierung, Rallyeleiter, Prüfungen, Streckenverlauf und Starter / gewertete Teams. Jedes wird von der Rallye-Platte und einem Foto der Veranstaltung begleitet, in den meisten Fällen von den Gewinnern in Action.

Die Veranstaltungsstatistiken werden ergänzt durch eine vollständige WRC-Aufzeichnung der 79 Fahrer, die eine WRC-Runde gewonnen haben, und mehr als 30 Seiten anderer Statistiken und Tabellen, die so ziemlich alles berühren, was Sie jemals wissen möchten.

Dieses Buch ist eine echte Liebesarbeit des rumänischen Autors und eines, das er zugibt, war nicht nur eine schwierige, sondern auch eine komplexe Herausforderung.

Für begeisterte Fans ist dies eine hervorragende Ergänzung für jedes Bücherregal. Für diejenigen, die im Sport arbeiten, ist es eine unschätzbare Aufzeichnung der Geschichte der WRC und eine zentrale Anlaufstelle für Informationen, die heutzutage häufig nur über eine Internetsuche verfügbar sind.

Der World Rally Guide ist bei Amazon im Kindle-E-Book-Format oder als Taschenbuch erhältlich.