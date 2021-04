Jari-Matti Latvala motiviert als Chef das Team

Laut Tom Fowler, dem Technischen Direktor bei Toyota Gazoo Racing, waren der Einfluss und Motivation von Jari-Matti Latvala als neuem Teamchef bislang «wirklich positiv».

Latvala war zu Beginn der Saison eine überraschende Verpflichtung als Ersatz für Tommi Mäkinen, aber Fowler sagt, der Finne habe sich perfekt in die Rolle eingelebt. Nach zwei Runden führt der von Latvala angeführte Kader sowohl die Fahrermeisterschaft mit Kalle Rovanperä als auch die Herstellerwertung an. Latvala fuhr von 2017 bis 2019 für den japanischen Hersteller und Fowler glaubt, dass Vertrautheit geholfen hat.

«Es ist wirklich gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit der Situation und ich denke, auch er ist sehr zufrieden mit der Situation. Er ist eine andere Person geworden, er ist entspannter und selbstbewusster. Es hilft, dass ihn jeder als Fahrer in diesem Team gekannt hat», sagte Fowler gegenüber wrc.com. «Es ist wirklich gut, dass er die Diskussion zum Beispiel über das Mittendifferential ergänzen kann. Er kann uns aus seiner Erfahrung sagen, dass es hilfreich sein könnte, es auf dieser oder jener Rallye offener zu machen. Er kommt nicht vorbei und sagt uns, wie viele Reibflächen oder welche Art von Kohlenstoff wir verwenden sollen. Die Linie, in der er sich positioniert hat, war absolut genau richtig.»

Neben seiner Fähigkeit, den Fahrern zu helfen, sich in Nachbesprechungen auszudrücken, ist Latvala genauso gut darin, die Medien zu informieren.

Fowler fügte hinzu: «Er ist wirklich gut darin, den Medien mitzuteilen, was mit dem Team passiert ist, und zwar auf eine Weise, die für die Fans und für alle verständlich ist. Das ist wirklich positiv für uns. Er kommt auch in die Werkshalle, um zu sehen, was wir auf sehr positive Weise tun, und er ist sehr motivierend für die Leute, innerhalb und außerhalb der Halle zu sprechen. Es funktioniert wirklich gut.»