Action pur aus Kroatien auf ServusTV 23.04.2021 - 11:01 Von Toni Hoffmann

WRC © Red Bull Sebastien Ogier beim Start der Rallye Kroatien

Der Salzburger TV-Sender ServusTV schaltet sich am Samstag und Sonntag live in den dritten Saisonlauf, dem Debüt von Kroatien in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), ein.