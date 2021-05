Rallye Portugal: Zuschauer wieder erlaubt? 06.05.2021 - 12:02 Von Toni Hoffmann

WRC © Red Bull Ott Tanak bei der Rallye Portugal 2019 © Red Bull Elfyn Evans über die Sprungkuppe von Fafe Zurück Weiter

Am Mittwoch hat die portugiesische Presse Erklärungen der Regierung veröffentlicht, in denen es heißt, dass bei der vierten Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an Pfingsten in Portugal Zuschauer wieder erlaubt sind.