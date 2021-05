Erster Test vom Hyundai-Hybrid Rally1 noch im Mai?

Die erste Entwicklungsphase des neuen Hyundai-Hybrid Rally scheint abgeschlossen zu sein, die Chance auf den ersten Test noch im Mai wird inzwischen auf 50:50 gehandelt.

Hyundai-Teamchef Andrea Adamo erklärte gegenüber DirtFish, dass das Auto früher als erwartet getestet werden könne. Demnach sollte das Rally1-Auto, das nach den Hybrid-Vorgaben ab 2022 entwickelt wird, spätestens im nächsten Monat für aussagekräftige Tests bereit sein.

Nach dem Zeitrahmen für den Test gefragt, sagte Adamo: «Vielleicht können wir ein paar Tage gewinnen. Ich würde es gerne diesen Monat laufen lassen - ich würde sagen, die Chancen dafür liegen bei 50-50.»

Wegen der Rückrufaktion von Compact Dynamics, Ausrüster des Hybridelements, kann davon ausgegangen werden, dass die bisherigen Rollouts wie zum Beispiel bei Toyota mit den aktuellen Verbrennungsmotoren mit Ballast, um die erwarteten 100 Kilo für die zusätzlichen auszugleichen, absolviert wurden. Der 2022er Testträger von M-Sport lief am längsten, absolvierte Kilometer in Großbritannien und einen einwöchigen Test in Spanien. Toyota hat letzten Monat in Südfrankreich zahlreiche Schottertests durchgeführt.

Adamo will sich aber nicht in die Karten schauen lassen, wann der 2022er Motor zum ersten Mal laufen würde, und meinte gegenüber DirtFish: «Die anderen Teams erzählen etwas über ihre Entwicklungen, und ich? Ich spreche nicht über technische Dinge. Wann ist das Datum für die Homologation? Am 1. Juli, dann am 1. Juli.»

Bis dahin allerdings sind aktuell noch die Schotterrunden in Portugal, Sardinien und Kenia zu absolvieren. Die Zeit wird knapp.