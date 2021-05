Loriaux/Hyundai: «Das Angebot musste ich annehmen»

Der Belgier Christian Loriaux arbeitet bei Hyundai als beratender Ingenieur und soll dort die Entwicklung des neuen Hybridfahrzeugs, wie es ab 2022 in der Rallye-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen soll, vorantreiben.

Christian Loriaux, renommierter belgischer Motorsportingenieur, der in den letzten Tagen von Hyundai Motorsport eingestellt wurde, sprach über dieses neue Abenteuer und erläuterte seine Entscheidung. In den sozialen Medien bestätigte der Belgier, dass er weiterhin mit M-Sport auf der Rennstrecke zusammenarbeiten möchte, auch wenn er für Hyundai für den Rallyesport engagiert ist.

«Ich bin seit 20 Jahren bei M-Sport, und ich beabsichtige immer noch, mit M-Sport auf der Seite des Langstreckenrennsports zusammenzuarbeiten. In Bezug auf die Rallye arbeite ich jetzt für Hyundai als beratender Ingenieur. M-Sport ist für mich in erster Linie Malcolm Wilson, den ich so sehr liebe und bewundere», erklärte Loriaux.

Der Belgier war nicht so stark an der Entwicklung des aktuellen Ford Fiesta WRC beteiligt und wandte sich mit einem Bentley GT3, der in den M-Sport-Werkstätten entwickelt wurde, mehr dem Endurance-Sport zu.

«Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen, ohne jemals einen Vertrag unterschrieben zu haben, nur einen Handschlag und keine größeren Probleme. Ich glaube nicht, dass viele Menschen das im Leben noch so machen», führte er weiter aus. «M-Sport ist ein wunderbares Team von Menschen und Freunden. Nach 20 Jahren ist es für mich wirklich wie eine Familie. In den letzten sieben Jahren habe ich mich der Bentley GT3-Herausforderung gestellt. Es ist etwas, das mir sehr gut gefallen hat. Wir haben ein kleines Team von Leuten zusammengestellt, unser erstes Rennauto selbst entworfen, es entwickelt, Rennen, Boxenstopps, Strategie usw. gelernt und wir hatten viele Ergebnisse, was ich bin sehr stolz auf. Ich habe es absolut geliebt. Leider gehen alle guten Dinge zu Ende und die Bentley GT3-Geschichte endet.»

Die Versuchung, in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurückzukehren, war groß und dem Angebot von Hyundai und Andrea Adamo konnte er einfach nicht widerstehen.

Loriaux: «Ich habe die WRC vermisst»

«Gleichzeitig fing ich an, die WRC zu vermissen, weil sie ein großer Teil meines Lebens war und für mich die aufregendste Disziplin im Motorsport bleibt. Im Jahr 2020 entwickelte ich einige Ideen für Bentley weiter und arbeitete viel mit Chris Williams am Ford WRC 2022 zusammen. Ich war jedoch nicht mehr für das Programm verantwortlich und war nicht an allem beteiligt, und ich brauchte eine größere Herausforderung», ergänzte Loriaux.

«Als das Angebot von Hyundai kam, in einer Position zurückzukommen, bei der ich ein vollständiges WRC-Programm leiten konnte, war dies die perfekte Gelegenheit. Eine neue Herausforderung, mit einem großen Hersteller, einem großen Budget, Top-Piloten, das konnte ich nicht ablehnen. Es war sehr schwer und traurig für mich, Ford und M-Sport WRC zu verlassen, aber ich musste mein eigenes Programm starten. Obwohl der 2022 Ford WRC immer noch viel von meiner DNA haben wird, war es nicht mein Projekt. Bei Hyundai bin ich zu Andrea Adamo gekommen. Mit Andrea hatten wir eine sehr gute Beziehung, als wir anfingen, miteinander zu plaudern, und ich denke, wir verstehen uns sehr gut und verstehen uns.»

«Bei Hyundai habe ich ein sehr gutes Team talentierter junger Ingenieure entdeckt, die alle sehr motiviert sind, um zu gewinnen. Wir werden sehen, was wir tun können. Außerdem führe ich immer noch das Bentley-Programm für Pike's Peak weiter. Wir haben ein gutes Auto für diese Herausforderung entwickelt und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es läuft.»