Solberg für Loubet im Hyundai i20 WRC in Kenia

Pierre-Louis Loubet verzichtet auf den sechsten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beim kenianischen WM-Comeback, Oliver Solberg wird ihn bei seiner Schotter-Premiere im Hyundai i20 WRC ersetzen.

Für den jungen Franzosen wurde dieser Wechsel in letzter Minute endgültig entschieden, weil er in seinem ersten vollen Saison in der Königsklasse einen sehr komplizierten Saisonstart hatte. Diese Abwesenheit in Kenia sollte jedoch sein Weltprogramm nicht gefährden und seine Teilnahme an der Rallye Estland im Juli bleibt bestehen.

Eine dem französischen Piloten nahestehende Quelle erklärte: «Pierre-Louis Loubet und sein Hauptsponsor haben beschlossen, Kenia auszulassen, um eine kurze Pause einlegen und unter besseren Bedingungen in Estland starten zu können, um das Problem zu korrigieren. Außerdem ist es sehr teuer, nach Kenia zu reisen. Das Ziel ist jetzt wirklich daran zu arbeiten, die Dinge für Estland besser zu machen.»

Nach offiziellen Angaben der Rallye Safari in Kenia wird Loubet durch Oliver Solberg ersetzt, der nach dem positiven Covid-19-Test seines Vaters auf Sardinien und damit auf seinen zweiten Start im Hyundai i20 WRC verzichten musste. Solberg und Loubet werden durch das Programm «Hyundai Customer Racing Junior Driver» gefördert. Solberg fährt erstmals den Hyundai i20 WRC des französischen 2C Competition Teams.

Hyundai Motorsport diese Nachricht wohl Anfang nächster Woche bestätigen. Am Wochenende war das offizielle Team mit Ott Tänak und Oliver Solberg bei der italienischen Rallye Di Alba am Start.