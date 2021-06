Erster Sieg von Solberg im Hyundai i20 WRC

Oliver Solberg hat bei der italienischen Rallye Di Alba seinen ersten Sieg im Hyundai i20 WRC bei seinem zweiten offiziellen Einsatz in einem World Rally Car erzielt, Kollege Ott Tänak verliert den Sieg wegen Zeitstrafe.

Es war der Sonntag des Oliver Solberg. Nur wenige Stunden, nachdem sein Start bei der Rallye Safari, der sechsten Runde zur Weltmeisterschaft von Hyundai im i20 WRC bestätigt wurde, feiert der erst 19-jährige Schwede im Piemont an diesem sonnigen Sonntag seinen ersten Sieg in einem World Rally Car.

Solberg war jedoch fair genug, um darauf hinzuweisen, dass sein Teamkollege Ott Tänak auf den beiden Asphalt-Etappen der schnellere Pilot war. Der Weltmeister von 2019 aus Estland gewann alle neun Prüfungen, wurde aber am Ende mit 2:30 Strafminuten belegt, weil er nach Service-Arbeiten zu spät an eine Zeitkontrolle kam und so Solberg 27,9 Sekunden vor Tänak den Sieg erbte.

Für Solberg ging es bei der Rallye Di Alba vorwiegend darum, zum ersten Mal einen Hyundai i20 Coupe WRC auf Asphalt zu fahren. Solberg sagte: «Ich hatte viel Spaß. Das Auto ist auf dem Asphalt einfach unglaublich. Ich bin vorher nur in der Arktis auf dem Schnee gefahren. Hierher zu kommen, einfach ins Auto zu steigen und am Samstag beim Shakedown zu starten, war schon etwas ganz Besonderes. Ich weiß, dass ich noch viel über das Auto lernen muss, aber hier nach Alba zu kommen war für mich eine coole Art, zum ersten Mal auf Asphalt zu fahren. Die Straßen sind fantastisch, es macht so viel Spaß zu fahren, besonders in einem Auto wie diesem. Alles hat wirklich gut funktioniert.»

Solberg ergänzte in Anwesenheit seiner Familie: «Das Wichtigste für mich war, die Erfahrung zu machen und das Auto kennen zu lernen. Um ehrlich zu sein, ich hätte gerne eine Prüfung gewonnen. Ich war manchmal nah dran, aber es ist hart, wenn man sich mit einem Typen wie Ott messen muss – er ist ein Weltmeister! Ich weiß, dass wir das als Sieg verbuchen werden, aber ich nehme das nicht so ernst. Wir konnten die ganze Zeit sehen, dass Otts Geschwindigkeit ziemlich unglaublich war, also denke ich, dass ich noch etwas zu tun habe.»

Für Tänak war es ein Gefühl der Genugtuung, nach einem mittelmäßigen Lauf bei der Kroatien-Rallye mehr über das i20 Coupe WRC erfahren zu haben.

«Wir sind hierher gekommen, um zu testen», sagte Tänak zu DirtFish, «und das haben wir getan. Es ging uns nicht darum, die Rallye zu gewinnen, sondern nach Kroatien mehr zu verstehen und mehr Daten zu sammeln. Die Bedingungen hier waren etwas anders als in Kroatien. Es war heißer und die Straßen teilweise recht knifflig, mit den drei Schleifen wurde die Strecke auch ziemlich schmutzig. Wir haben viel gelernt.»