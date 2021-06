Hyundai peilt 2. Sieg 2021 beim Kenia-Comeback an

Nach 19 Jahren zählt die legendäre ostafrikanische Safari-Rallye in Kenia wieder zur Weltmeisterschaft, Hyundai möchte beim sechsten Saisonlauf wieder Boden gut machen und den zweiten Sieg 2021 einfahren.

Die Safari-Rallye in Kenia, die für alle Crews eine völlig neue Veranstaltung ist, bildet den sechsten Lauf der Saison 2021 und wird eines der spektakulärsten Ereignisse werden. Die für ihre beeindruckende Landschaft, die wilde Tierwelt und strapaziöse Straßen bekannte Veranstaltung wird eine frische, aber dennoch anstrengende Herausforderung darstellen.

«Die Safari-Rallye ist eine Veranstaltung mit Kultstatus in der Rallye-Weltmeisterschaft, und Hyundai Motorsport freut sich, erstmals in Afrika anzutreten», sagte der Teamdirektor Andrea Adamo. «Wir begeben uns im Bewusstsein nach Kenia, dass wir gute Resultate bringen müssen.»

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe, die beim letzten Einsatz in Sardinien ihr viertes Podium des Jahres erzielten, hoffen, weitere Trophäen in ihre Sammlung einzureihen. «Ich denke, alle sind aufgeregt, die Safari-Rallye Kenia im Kalender zu haben», meinte Neuville. «Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich hoffe, dass ich mit einer großen Trophäe zurückkehre.»

Die zwei Crews, die den letzten Lauf frustriert hinter sich ließen, Ott Tänak/Martin Järveoja und Dani Sordo/Borja Rozada, runden das Hyundai-Aufgebot bei der Rallye rund um Naivasha ab. «Die Safari-Rallye Kenia ist für mich eine neue Veranstaltung, und Afrika ist ein Ort, wo ich nie gewesen bin», kommentierte Tänak. «Ich freue mich darauf, obwohl ich davon ausgehe, dass es ein großes Abenteuer sein wird.»

Alle drei Teams bereiteten sich mit Tests im Süden Portugals auf diese ostafrikanische Veranstaltung vor, aber ihren ersten Eindruck von den steinigen Schotterstraßen werden sie bei der Streckenbesichtigung nächste Woche bekommen.

«Die Safari-Rallye ist unvergleichbar, eine Veranstaltung, an der wir nie teilgenommen haben, mit wirklich einzigartigen Streckenprofilen», merkte Sordo an. «Wir hoffen, für das Team, das ununterbrochen an der Vorbereitung dieser Veranstaltungen gearbeitet hat, ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Die Ausgabe dieses Jahres wird den Charakter der legendären Safari der alten Tage bewahren, wenn das raue Gelände Fahrer, Beifahrer und Teams einer beispiellosen Prüfung unterziehen wird. Der Hyundai i20 WRC hat bei den vergangenen Schotterveranstaltungen ein beeindruckendes Tempo vorgelegt, sodass der Fokus von Hyundai auf das Erzielen eines repräsentativen Ergebnisses gerichtet ist.

«Wir haben vor kurzem das Tempo unseres Hyundai i20 Coupe WRC auf Schotter erlebt, aber wir haben nicht die erwünschten Ergebnisse erzielt», erklärte Adamo. «Das Ziel ist ein starkes Teamergebnis und die Wiederbelebung unserer Titelverteidigung.»

Die Meisterschaft 2021 nähert sich der Halbzeit. Hyundai möchte am Ende der ersten Halbzeit in Kenia den Rückstand von 49 Punkten in der Markenwertung zum Spitzenreiter Toyota so gut es geht reduzieren.

Fahrer-WM nach 5 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 106 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 95 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 49 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 48 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 44 7 Dani Sordo (E), Hyundai 30 8 Craig Breen (IRL), Hyundai 24 9 Gus Greensmith (GB), Ford 22 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 20