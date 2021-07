Ziel von Toyota in Estland: Starke Jahresform bestäti

Toyota kommt in allen drei Disziplinen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) als Halbzeitmeister zum siebten Saisonlauf in Estland, für das Team um Jari-Matti Latvala gilt nur eins: Starke Jahresform bestätigen.

Das Toyota Gazoo Racing Team WRT geht in die zweite Hälfte der Saison 2021 bei der Rallye Estland (15. - 18. Juli) mit dem Ziel, die starke Form fortzusetzen, mit der es jede der letzten drei Rallyes gewonnen hat und fünf der sechs die bisherigen Runden in diesem Jahr. In der Herstellerwertung führt Toyota 59 Punkte vor dem Titelverteidiger Hyundai.

Nach seinem Sieg beim WM-Comeback der legendären Safari Rallye Kenia im vergangenen Monat führt Sébastien Ogier die Fahrerwertung mit 34 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Verfolger Elfyn Evans an. Kalle Rovanperä wird als Sechster in der Gesamtwertung versuchen, auf Straßen, die ihm gut liegen, in Estland auf das Podium zurückzukehren, während der Fahrer des TGR WRC Challenge-Programms, Takamoto Katsuta, hoffen wird, auf seinem ersten WRC-Podiumsplatz in Kenia aufzubauen.

Die Rallye Estland wurde 2020 in den WRC-Kalender aufgenommen und ist vor allem für ihre Hochgeschwindigkeitsstraßen mit Kuppen und Sprüngen bekannt, obwohl auch technischere Abschnitte vorhanden sind. Die Oberfläche kann weich und sandig sein, was bedeutet, dass sich beim zweiten Durchgang jeder Prüfung Spurrillen bilden können.

2021 über vier Tage

Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf 314,16 Wettkampfkilometer und 24 Prüfungen an vier Tagen erweitert, beginnend am Donnerstag mit einer abendlichen Super-Wertungsprüfung in der Nähe des Serviceparks in Tartu, der zweitgrößten Stadt Estlands. Freitag und Samstag bieten beide eine Schleife von jeweils vier Prüfungen, die nach dem Mittagsservice wiederholt werden. Während die Strecken am Freitag von der Veranstaltung 2020 bekannt sind, sind die am Samstag neu, abgesehen von einem zweiten Durchgang der Tartu-Superspecial zum Tagesende. Eine Schleife von drei Prüfungen wird am Sonntag zweimal ohne Servicepause gefahren, darunter eine neue Powerstage, die neben dem Servicepark verläuft.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es war bisher eine wirklich starke Saison für uns und jetzt müssen wir in der zweiten Jahreshälfte dieselbe großartige Arbeit fortsetzen. Die Rallye Estland ist eine ganz andere Herausforderung als Kenia: Hier dreht sich alles um die Geschwindigkeit. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, dort zu gewinnen, aber ich hoffe sehr, dass wir wieder um die Spitzenplätze kämpfen können. Bei unseren Tests für diese Veranstaltung haben wir uns auf die kleineren und technischeren Straßen konzentriert, die letztes Jahr eine kleine Schwäche von uns waren, und ich denke, wir sehen in diesem Bereich jetzt besser aus. Ich weiß, dass alle unsere Fahrer hungrig darauf sein werden, gut abzuschneiden.»

Tabellenführer Sébastien Ogier: «In dieser Saison bereits vier Rallyes gewonnen zu haben, ist mega und besser, als wir erwartet haben. In der WRC derzeit Rallyes zu gewinnen, ist hart, weil die Konkurrenz sehr hart ist, daher bin ich mit unserer bisherigen Saison sehr zufrieden. Es ist eine Herausforderung, die Rallye Estland zu gewinnen, vor allem als Erster auf der Straße, aber ich werde mein Bestes geben, um weiterhin viele Punkte zu sammeln. Der Untergrund wird sicherlich viel glatter sein als in Kenia, sodass wir uns voll und ganz auf das Fahren und das Ausloten der Grenzen konzentrieren können. Es ist immer eine schwierige Herausforderung, auf so schnellen Straßen, die wir im Norden Europas haben, am Limit zu sein, aber ich denke, es ist eine Herausforderung, die jeder einzelne Fahrer genießt.

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Kenia war keine großartige Rallye für mich, was Meisterschaftspunkte angeht, aber wir müssen das beiseite legen und uns darauf konzentrieren, in Estland unser Bestes zu geben. Auch wenn es in Kenia einige sehr schnelle Abschnitte gab, hat die Rallye Estland einen ganz anderen Charakter. Die Art der Prüfungen, die wir dort haben, holt das Beste aus den aktuellen Fahrzeugen heraus, und das Fahren des Yaris WRC ist auf Straßen wie diesen immer ein fantastischer Nervenkitzel. Wir wissen, dass die Basis unseres Autos in Hochgeschwindigkeitsabschnitten im Allgemeinen sehr gut ist, aber es gab ein paar Dinge, die wir letztes Jahr für Estland nicht zu 100 Prozent richtig gemacht haben, also haben wir beim Testen versucht, das Auto zu bekommen so gut wir können und einfach so gut wie möglich vorbereitet sein.»

Kalle Rovanperä: «Ich habe die schnellen Rallyes wie Estland schon immer gemocht. Ich bin viel in den baltischen Ländern gefahren und sie haben die gleichen schnellen und fließenden Straßen wie in Finnland. Es passt mir sehr gut und man spürt auch, dass der Yaris WRC solche Straßen mag. Bei einer solchen Rallye ist es wichtig, auf sein Auto und sich selbst zu vertrauen, sonst kann man viel Zeit verlieren. Ich freue mich sehr darauf, in der zweiten Saisonhälfte die Dinge für uns in eine bessere Richtung zu lenken, und ich denke, Estland kann dafür eine gute Veranstaltung sein. Ich hoffe, wir haben ein gutes Gefühl und eine saubere Rallye und können dann hoffentlich wieder gute Ergebnisse erzielen.»

Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Adrien Fourmaux (F), Ford 32 8 Gus Greensmith (GB), Ford 32 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24