M-Sport Ford mit neuem Elan in die zweite Hälfte

Mit zwei Fiesta WRC und zwei Ford Fiesta Rally2 startet M-Sport in Estland in die zweite Saisonhälfte der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), wobei Teemu Suninen und Adrien Fourmaux erneut die Fahrzeuge tauschen.

Teemu Suninen kehrt an der Seite von Gus Greensmith in einen der zwei Ford Fiesta WRC in den offiziellen WM-Kader des britischen Teams zurück. Das WRC2-Engagement von M-Sport wird in Estland fortgesetzt, wobei Adrien Fourmaux in den Ford Fiesta Rally2 zurückkehrt, nachdem er sich bei der Safari Rally Kenia in einer Fiesta auf höchstem Niveau hervorgetan hat, während Tom Kristensson seinen dritten Auftritt in der WRC2 als Teil seines Preises für den Gewinn des Junior-WRC-Titels im Jahr 2020 bekommt.

Nachdem Greensmith und Fourmaux im vergangenen Monat in Ostafrika das bisher beste Saisonergebnis von M-Sport eingefahren haben, verlagert sich der Fokus vom gemessenen Tempo auf das Fahren mit Vollgas auf den schnellen und beliebten Schotteretappen der Rallye Estland. Die Veranstaltung markiert den Beginn des zweiten Teils der Saison 2021, nachdem sie im vergangenen September ihr WRC-Debüt gegeben hatte, als sie nach der ersten Welle der globalen Gesundheitspandemie den Neustart der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020 ausrichtete. Damals und den damaligen Zwängen entsprechend, veranstalteten die Veranstalter eine kompakte dreitägige Veranstaltung, kehren aber für 2021 zu einem traditionelleren Format zurück. Dazu gehört eine Wettkampfdistanz von 319,38 Kilometern über 24 hauptsächlich Schotter-Prüfungen von Donnerstag bis Sonntag.

Die erweiterte Route hat dazu geführt, dass der Reiseroute viele neue Prüfungen hinzugefügt oder bestehende Layouts geändert wurden. Die sportliche Herausforderung bleibt jedoch unverändert, da die Rallye Estland als schnellster Wettbewerb der WRC mit der Rallye Finnland konkurriert. Im Vergleich zur Rallye Finnland sind die Pisten der Rallye Estland von Natur aus weicher, wobei Spurrillen eine potenzielle Herausforderung darstellen, wenn sie zum zweiten Mal befahren werden. Estlands zweitgrößte Stadt Tartu im Südosten des Landes bleibt das Drehkreuz der Rallye Estland.

Zur Vorbereitung auf die Rallye Estland teilten sich Greensmith und Suninen Anfang dieses Monats einen dreitägigen Test, während Fourmaux und Kristensson auch diese Möglichkeit bekamen.

Team-Direktor Richard Millener sagte: «Die Rallye Estland ist eine ganz andere Veranstaltung als das, was wir in Kenia erlebt haben. Bei der Rallye Safari ging es darum, das Ziel einer sehr harten und herausfordernden Rallye zu erreichen. Estland hingegen muss von Anfang an auf Hochtouren laufen. Alle unsere Fahrer haben Erfahrung mit der Veranstaltung und Gus und Teemu werden nach einem starken dreitägigen Test, bei dem wir die jüngsten Dämpferentwicklungs- und Fahrwerksabstimmungsarbeiten durchgeführt haben, in die Rallye-Woche gehen. Wir starten bei der Rallye Estland nicht nur mit einem starken Ergebnis in Kenia, wo Gus Adrien auf dem vierten Platz nach Hause führte, sondern können auch mit einer günstigeren Straßenposition für Gus und Teemu rechnen. Wir hoffen, dass sie das ausnutzen und auf ausgewählten Prüfungen eine gute Geschwindigkeit zeigen. Ein paar Bestzeiten wären schön zu sehen, und wenn wir nahe an den Podestplätzen bleiben können, haben wir unsere Erwartungen erfüllt.»

Gus Greensmith meinte: «In Kenia ging es darum, schlau zu sein, die Bedingungen zu überleben und sein Tempo zu kontrollieren. Estland geht es nur darum, von Anfang an Vollgas zu geben und bis zum Ende der Rallye Vollgas zu geben. Ich war bei schnellen Rallyes immer gut unterwegs, auch wenn wir nicht so stark waren, wie wir es gerne hätten. Aber wir hatten einen guten Test und ich glaube, wir haben das Auto noch fahrbarer und berechenbarer gemacht. Die Aktualisierung des Motors Anfang des Jahres bedeutet, dass er am oberen Ende besser zieht. Es ist eine kleine Änderung, aber in Estland brauchen wir Höchstgeschwindigkeit, damit wir hoffentlich wettbewerbsfähiger sein können als im letzten Jahr. Das Selbstvertrauen im Team ist nach Kenia sicherlich groß und ein Top-Sechs-Ergebnis in Estland ist ein realistisches Ziel.»

Zum ersten Mal seit der Rallye Sardinien Anfang Juni wieder in der WRC zurückgekehrt, ist die Rallye Estland fast ein Heimspiel für Flying Finn Teemu Suninen, 27, der in der vergangenen Saison den sechsten Platz belegte. Es ist sein dritter Start dort.

Teemu Suninen erklärte: «Ich habe die Rallye schon immer geliebt, sie hat herausfordernde Straßen, aber auch eine superhohe Geschwindigkeit, also etwas Ähnliches wie in Finnland. Obwohl es in Bezug auf die Geschwindigkeit ähnlich ist, gibt es in Estland weniger Kuppen und Sprünge, aber es gibt einige künstliche Sprünge, von denen schwer zu verstehen ist, wie weit man springen kann. Der Untergrund ist im Vergleich zu Finnland sandiger und ich denke, dass ich meine Straßenposition ausnutzen und hoffentlich ein besseres Ergebnis als letztes Jahr erzielen kann. Letztes Jahr hatten wir etwas mit dem Tempo zu kämpfen, aber hoffentlich helfen auch die eineinhalb Testtage, die wir gemacht haben. Nachdem ich einige Tests gemacht habe, mache ich mir keine Sorgen, im World Rally Car wieder auf Touren zu kommen, weil ich ein gutes Gefühl und ein gutes Verständnis von der Aerodynamik habe. Ich glaube nicht, dass die Rallye im Juli und nicht im September einen großen Unterschied machen wird, abgesehen vielleicht von den Reifen, mit Softs am Morgen und vielleicht einigen Hards am Nachmittag.»

Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Adrien Fourmaux (F), Ford 32 8 Gus Greensmith (GB), Ford 32 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24