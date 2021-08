Erster Test des Toyota Yaris WRC Hybrid auf Asphalt

Das Toyota Gazoo Racing Team hat seine Tests mit dem neuen Yaris WRC Hybrid, der ab 2022 in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt werden soll, nach Schotter nun auf Asphalt fortgesetzt.

Während der Automobile Club de Monaco die Streckendaten für seine Rallye Monte Carlo 2022 gerade bekannt gegeben hat, läuft den Teams die Zeit davon, sich sechs Monate vor dem Saisonstart der neuen Rallye-Weltmeisterschaft auf ihre zukünftigen Rally1-Hybride vorzubereiten. Eine Saison, die die Einführung der Hybridisierung in Autos für einen Drei-Jahres-Zyklus markiert.

Die drei beteiligten Teams (Toyota, M-Sport und Hyundai) für diese neue Ära haben ihre jeweiligen Prototypen bereits hauptsächlich auf Schotter getestet, und am Dienstag startete das Team von Toyota Gazoo Racing in Frankreich erstmals seine Test mit dem 2022 Yaris WRC Hybrid mit Juho Hänninen am Steuer auf Asphalt.

https://www.youtube.com/watch?v=gQuFmgxZ2z4