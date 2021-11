Matton/FIA: «Weltmeisterschaft hat Verantwortung»

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton sagt, die Rallye-Weltmeisterschaft habe eine Verantwortung, alle Verkehrsteilnehmer im nächsten Jahr darüber aufzuklären, was bei einem Unfall mit Hybrid- oder Elektroautos zu tun ist.

Zum ersten Mal in der Geschichte wird Hybrid 2022 in das hochkarätige Reglement des Rallyesports aufgenommen. Die elektrische Leistung wird den Fahrern auf den Etappen einen Schub geben, während Autos auf bestimmten Straßenabschnitten nur im Elektromodus fahren müssen. Diese neue Technologie hat einige Sicherheitsbedenken aufgeworfen, obwohl Strom beteiligt sein wird.

Während Hyundais Simulationstest des Rally1-Autos letzte Woche in Italien wurde Matton von DirtFish gefragt, ob die FIA die Rallye-Fans über die Gefahren von Hybrid aufklären müsse. Er stimmte zu, dass es wichtig sei, dass die Zuschauer sich der Gefahren bewusst seien, fügte jedoch hinzu, dass die WRC auch die Möglichkeit habe, breitere Verkehrsteilnehmer zu informieren, da die Zahl der weltweit verkauften Elektro- und Hybridautos zu steigen beginnt.

«Ich glaube, dass der Einsatz von Hybrid im Rallyesport ein wirklich gutes Instrument ist, um Fans und nicht nur Fans über Hybrid- und Elektroautos aufzuklären», sagte Matton. «Denn wenn man heute anfängt, darüber zu sprechen, was auf der Autobahn passiert, wenn es einen Unfall mit einem Elektroauto oder Hybridauto gibt, glaube ich, dass vielleicht 90% der Leute nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und dann glaube ich fest daran, dass wir, alle Beteiligten, etwas zu tun haben, um zu erklären, wie man reagiert, wenn etwas mit dieser Art von Auto passiert.»

Die Hybridtechnologie ist im weltweiten Motorsport schon seit einiger Zeit präsent. Die Formel 1 setzt die Technologie seit 2014 ein, während Hybridantrieb seit der Gründung der Langstrecken-Weltmeisterschaft im Jahr 2012 Teil des Sportwagensports ist. Damit hinkt der Rallyesport hinterher, obwohl die Disziplin wohl die größte Relevanz für den Straßenfahrzeugmarkt hat.

«Ab Januar werden wir über ein Tool verfügen, das es uns ermöglicht, dies zu tun, und wir müssen es tun», antwortete Matton auf die Frage, ob es Druck gebe, die hybride Sicherheitsbotschaft jetzt zu verbreiten. «Aber in Monte Carlo wird nicht alles bereit sein und alle Fans der ersten Etappe werden nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Aber was wir hoffen können und in gewisser Weise die Verantwortung aller Beteiligten rund um die Rallye-Weltmeisterschaft ist, ist, dass wir den Wissensstand zwischen Monte Carlo und der letzten Rallye in Japan erhöhen.»