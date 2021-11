Teemu Suninen im Hyundai i20 WRC beim Finale

Nach der Absage von Ott Tänak bei Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (18. – 21. November) in Monza wird Teemu Suninen dessen Hyundai i20 WRC übernehmen und am Freitag erstmals den i20 WRC testen.

Der WM-Fünfte Tänak, Champion 2019, gab am Dienstag bekannt, dass er aufgrund persönlicher Familienangelegenheiten nicht beim Finale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft in Italien vom 18. bis 21. November antreten wird. Suninen wurde sofort von Hyundai Motorsport als Ersatz für den Esten bestätigt.

Der Finne ist kein Unbekannter im Fahren von World Rally Cars, weil er von 2017 bis zu seinem Ausscheiden aus dem britischen Kader im August regelmäßig im Ford Fiesta WRC von M-Sport Ford gestartet war. Der sechste Platz bei der Rallye Estland im Juli war sein letzter World Rally Car-Einsatz.

Suninen, 27, wird das i20 World Rally Car zum ersten Mal beim Pre-Event-Test des Teams aus Alzenau in Italien fahren. «Ich kann es kaum erwarten, damit zu fahren», sagte er. «Ich weiß, dass ich viel zu tun haben werde, viel Erfahrung, die ich von diesem Tag mitnehmen kann, aber die Arbeit, die ich mit dem i20 N Rally2 geleistet habe, gibt mir viel Selbstvertrauen. Das ist ein Team, das wirklich gut funktioniert.»

Er trat nicht nur zum ersten Mal für Hyundai Motorsport an, als er letzten Monat einen i20 N Rally2 auf den zweiten Platz in der WRC2 zuletzt bei der Rallye Spanien fuhr, und absolvierte letzte Woche Entwicklungstests in der Support-Kategorie.

Während Suninen weiß, dass er vor einer neuen Herausforderung steht, ist er zuversichtlich, dass ihm seine Erfahrung im Fahren auf höchstem Niveau des Sports helfen wird. «Ich habe gute Erfahrungen mit den Autos, das stimmt», führte er an. «Aber die Anpassung an das i20 Coupé WRC wird noch ein bisschen dauern. Das ist eine fantastische Gelegenheit für mich und ich muss Andrea Adamo und dem Team danken. Ich freue mich darauf, wieder in einem World Rally Car zu sitzen.»

Suninens Monza-Start im letzten Jahr wurde am Eröffnungsmorgen durch ein Motorproblem unterbrochen. Er versucht, diesen Mangel an Erfahrung bei den Bergetappen zu mildern, indem er sich Onboard-Videos ansieht. Die Prüfungen sehen gut aus», meinte er. «Ich weiß, dass ich auf Asphalt schnell sein kann, aber ich muss die Straßen ein bisschen lernen. Außerdem muss ich den Pirelli-Reifen für das World Rally Car auf Asphalt kennen lernen, das wird etwas Neues für mich.»