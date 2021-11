Chris Patterson – plötzlich vom Beifahrer zum Fahrer

Nicht viele professionelle Beifahrer können von sich behaupten, ein World Rally Car auf einer Prüfung in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren zu haben. Aber Chris Patterson, Ende Oktober abgetreten, kann es.

In einem höchst interessanten Interview erklärt der Nordire Chris Patterson, zuletzt Beifahrer im Ford Fiesta WRC von Gus Greensmith, wie er 2011 bei der Rallye Schweden ans Steuer des Citroën DS3 WRC von Petter Solberg für die Gustavsfors Power Stage kam. Patterson musste ans Lenkrad und das Auto fahren, nachdem Solberg am Wochenende bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt worden war. Solberg erhielt eine Sperre, die kurz vor der letzten Prüfung der Rallye Schweden wirksam wurde.

«Ich habe noch nie zuvor ein Rallye-Auto gefahren, geschweige denn ein World Rally Car», sagt Patterson gegenüber Becs Williams von wrc.com. «und ich war noch nie auf Schnee oder Stollenreifen gefahren, und es war Linkslenker! Ich fuhr das Auto in der Nacht zurück zum Service und in den Parc Fermé, und fuhr es dann morgens wieder heraus, nur um zu sehen, wie die Gänge funktionierten, wie es anging und was passierte, wenn man einen Knopf drückte. Das waren 100 km von Hagfors nach Karlstad, also fuhr ich 200 km pro Tag mit dem Auto.»

Es stand viel auf dem Spiel. Vor der Schlussetappe lagen die beiden nur 7,7 Sekunden vor Sébastien Ogier (Citroën DS3 WRC) auf Platz vier, Sébastien Loeb lag in seinem Citroën DS3 WRC weitere 1:42,3 Minuten zurück.

Und weiter:

«Die Zeit kam, als ich fahre», erklärt Patterson. «Typisch Petter sagt: ‚Ich lese die Streckennoten, ich kann mich an die Prüfung erinnern‘. Petter fing an, die Notizen vorzulesen, und wir wären fast abgestürzt. Ich dachte mir: ‚Petter, hör einfach auf, die Noten zu lesen. Bring mich nicht zum Absturz, mir geht es gut’. Wir haben die Prüfung überstanden. Alles hat gut geklappt und wir haben den ganzen Weg zurück zum Service gelacht. Als wir uns das Filmmaterial später wieder ansahen, war es so langsam. Aber es war mir egal, weil wir nicht ausgeschieden sind, und das war wirklich wichtig für alle.»

Während Patterson Ogier nicht in Schach halten konnte, konnte er sich vor Loeb behaupten und sich einen verdienten fünften Platz sichern. Seine Heldentaten machten ihn auch über Nacht zu einer Berühmtheit in der Region Karlstad...

«Mikko Hirvonen tat mir ein bisschen leid», gibt er zu. «Er hatte die Rallye gewonnen, aber die Schlagzeilen in den Zeitungen lauteten, dass ich die Etappe gefahren war. Diese Leute sahen mich an, und niemand wusste, dass der arme Mikko die Rallye gewonnen hatte. Es war eine höllische Erfahrung und ich bin so froh, dass es passiert ist. Man konnte es sich nicht ausdenken, aber es ist passiert und es hat Spaß gemacht.»

Im Interview erklärt Patterson, wie seine Liebe zum Rallyesport mit dem Ford Capri seines Vaters begann und gibt außerdem einen exklusiven Einblick in seine Beziehungen zu Fahrern wie Jimmy McRae, Kris Meeke und natürlich Solberg.

Patterson teilt auch seine Bewunderung für Malcolm Wilsons Bemühungen, junge Fahrer zu unterstützen. Er spricht auch über die Entwicklungen, die der M-Sport Ford-Pilot Gus Greensmith, bei dem er zuletzt vor seinem Rücktritt nach der Rallye Spanien im letzten Monat als Beifahrer fungierte.