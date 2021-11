Huttunen beim Saisonfinale im Ford Fiesta Rally2

Der zweifache WRC2-Event-Sieger Jari Huttunen wird beim Saisonausklang der FIA Rallye-Weltmeisterschaft in Italien nächste Woche in Ford Fiesta Rally2 von M-Sport starten.

Der 27-jährige Finne wird einen Ford Fiesta Rally2 von M-Sport bei der ACI Rally Monza (18. - 21. November) fahren, nachdem er sich nach dem vorletzten Lauf im letzten Monat in Spanien von Hyundai Motorsport getrennt hat. Huttunen blieb nach den Siegen bei der Rallye Sardinien und der Rallye Ypern (Belgien) im Titelkampf der ersten Support-Kategorie, bis ein vorzeitiger Ausfall in Spanien seine Hoffnungen beendete.

Der Wechsel zu M-Sport Ford ist für den WRC3-Weltmeister 2020, der weiterhin von seinem Landsmann Mikko Lukka als Beifahrer begleitet wird, kurzfristig erfolgt.

«Für mich ist es wirklich interessant, bei der Rallye Monza in der WRC2 mit M-Sport zu fahren», schwärmte Huttunen. „«Es ist ein neues Auto und Team, das man kennenlernen muss, dass es eine steile Lernkurve sein wird, auf die ich mich aber freue. Ich weiß, dass der Fiesta Rally2 auf Asphalt sehr konkurrenzfähig ist, also freue ich mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können. OK, die Rallye Monza hat zusätzliche Herausforderungen, die mit den Rundstreckenrennen einhergehen, aber ich kann es immer noch kaum erwarten, mit einem renommierten Team wie M-Sport an der Startlinie des Events anzutreten.»

M-Sport Ford-Teamchef Richard Millener freute sich über Huttunens Verstärkung im britischen Kader. «Jari ist in der WRC sehr bekannt und hat in den letzten Saisons einige beeindruckende Ergebnisse mit seinen Namen erzielt. Er hat seit 2017 mehrere Rally2-Kategoriesiege in der WRC und zwei WRC-2-Siege in dieser Saison eingefahren», sagte Millener. «Wir wissen, dass der Fiesta Rally2 ein großartiges Paket ist und ich freue mich sehr darauf, Jari kennenzulernen und zu sehen, was er mit unserer Hilfe erreichen kann.»